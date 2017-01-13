حضور پرشور ملت مانع سوءاستفاده دشمنان از ارتحال«آیت الله هاشمی»شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن تسلیت ارتحال «آیت الله هاشمی رفسنجانی»، اظهار کرد: فقدان آیت الله هاشمی بسیار سخت و جبران ناپذیر است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دوستی و رفاقت خود با ایشان را مربوط به ۵۹ سال دانستند، افزود: حضور پرشور مردم و مسئولان نظام مقدس اسلامی در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی هرگونه سوء استفاده توسط دشمنان نظام را خنثی کرد.

امام جمعه رشت با اشاره به ویژگی اسلام شناسی و اسلام پژوهی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: نگارش۵۰ جلد کتاب با موضوع قرآن از ایشان نشان دهنده این ویژگی آیت الله هاشمی است.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی به عنوان عاملی برای وحدت انقلابیون محسوب می شد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری با پیام تسلیت خود درباره ایشان همگان به ویژه دشمنان اسلام و نظام مقدس اسلامی را که منتظر کوچک ترین فرصتی برای سوء استفاده از این موضوع بودند را ناامید کردند.

آیت الله قربانی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت نواب صفوی خود را از یاران وی معرفی کرد و افزود: یکی از بزرگترین افتخارات بنده این بوده که در دوارن طلبگی از یاران نواب صفوی بودم.

وی نواب را اسوه مقاومت در راستای تحقق حکومت اسلامی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این روحانی مبارز در دوران حیات خود ناشناخته ماند ولی در زمان انقلاب به دلیل اقدامات تأثیرگذارش به نیکی از وی یاد شد.

امام جمعه رشت در ادامه به آخرین سخنان رئیس جمهوری آمریکا اشاره و تأکید کرد: وی مهار انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران را از بزرگترین دستاوردهای هشت ساله دوره ریاست جمهوری خود می داند این درحالی است که همه مردم جهان شاهد بدعهدی آمریکایی ها در اجرای برجام و توافق هسته ای بوده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه داشتن دوست خوب یکی از پشتوانه های مهم برای هر انسانی در هر زمان و مکانی محسوب می شود ، خاطرنشان کرد: دوست خوب باید دارای پنج ویژگی باشد.

آیت الله قربانی با اشاره به اینکه وجود حد و مرز و رعایت آن به دوستی و رفاقت معنا می بخشد، یادآورشد: رعایت این حد و مرزها به دوستی ها استحکام بخشیده و سبب تدوام آن می شود.

وی حمایت و کمک در زمان گرفتاری و مشکلات، فراموش نکردن دوستی و رفاقت در زمان ثروت و مقام را از دیگر ویژگی های دوستی و رفاقت برشمرد و اظهار کرد: به فرموده امام علی (ع) دوستی با افراد با تقوا توصیه می شود.