به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهرستان زنجان، با بیان اینکه سنگر نماز جمعه همواره به عنوان جایگاه مهم و تاثیرگذار در نظام اسلامی مطرح بوده است، احیای اقالمه نماز جمعه از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، افزود: انتخاب مقام معظم رهبری در سال ۵۸ به سنگرداری امامت نماز جمعه بود که از سوی امام راحل بدان منصوب شدند، یکی از برکات جمهوری اسلامی احیای نماز جمعه است که به فرموده مقام معظم رهبری نماز جمعه قرارگاه تقوا، اتحاد و بصیرت است.

وی ادامه داد: به فرموده امام صادق ( ع) فرد مسلمان هرگاه به واجبات خود عمل کند از عابدترین عابدان است.تحرک ، انقلابی بودن جنب و جوش داشتن از ویژگی های مومنان به دین اسلام است.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه با بیان اینکه ۲۹ دی ماه روز غزه است و باید وجدان جامعه جهانی در خصوص وقایع غزه بیدار شود، افزود: غزه یک قطعه زمین کوچکی از سرزمین فلسطین اشغالی است که در دست رژیم صهیونیستی قرار داشته است، مردمان این سرزمین در طول چنده دهه از مبارزه مقابل این رژیم و دوستانشان که امریکا و دول دیگر است ایستاده اند و همواره در حمایت خودشان را از این دولت جعلی اعلام کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: نهضت بزرگ ملت ایران با رهبری حضرت امام خمینی(ره) در سال ۵۷ توانست با پشتیبانی ملت ایران به پیروزی برسد و این امردر تضاد با سیاست های استکباری دولت های غربی و آمریکا بود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: ۲۶ دی ماه سال ۵۷ خاطرانگیزترین روز در تاریخ کشورمان است که مردم انقلابی ایران با حضور در صحنه توطئه های آمریکا و همدستانش را برای حفظ قدرت سلطنت پهلوی ناتوان کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: قدرت علم فاکتور مهم در اقتدار یک کشور محسوب می شود و در کنار آن اقتصاد مقاوم و تکیه داشتن به منابع و قدرت و توان داخلی از دیگر موارد در اقتدار کشور محسوب می شود.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: باید در این مسیر همه بدان پایبند و استوار باشند؛ حفظ عزت ملی حاکی از این سخن دارد که باید افراد بلا هر تفکر و و بینشی باید در مسیر حفظ امنیبت ملی با گفتار و عملشان حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه از حضور مردم استان در مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه اعظم زنجان تشکر کردند و افزود: سخن گفتن از جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی منوط به سخنان مقام معظم رهبری درباره ایشان است که این نشان از جایگاه ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی در طول خدمتشان به ملت ایران را داشتند.