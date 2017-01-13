وحدت مردم مهمترین پیام تشییع با شکوه آیت الله هاشمی رفسنجانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور ظهر آدینه در خطبه های آئین عبادی سیاسی نمازجمعه میامی در مسجد جامع این شهر، با اشاره به ارتحال ملکوتی آیت الله هاشمی رفسنجانی، ابراز داشت: مردم ایران با بصیرت بالای خود با حضور میلیونی در تششیع پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر وحدت مثال زدنی خود را به رخ جهانیان کشیدند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، ابراز داشت: پیام معظم له نکات زیادی داشت و ایشان به شخصیت کم نظیر آقای هاشمی در عرصه سیاست و مبارزات وی به ویژه در زمان رژیم ستمشاهی و انقلاب توجه ویژه ای داشتند.

امام جمعه میامی همچنین به پیام های ارتحال یار دیرین امام و رهبری اشاره کرد و افزود: همه باید بدانیم از مرگ گریزی نیست و همه طعم آن را خواهند چشید و عمر دنیا بسیار کوتاه است.

صفایی پور وحدت مردم را مهمترین پیام مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست و تاکید کرد: ملت ایران اسلامی با حضور خود روحیه استکبار ستیزی را به دشمنان نشان دادند و این حضور میلیونی یاس و نا امیدی برای بدخواهان نظام بود.

وی تاکید کرد: دشمنان باید بدانند با تمام فضاسازی هایی که برای حضور کمتر مردم در مراسم تشییع آیت الله رفسنجانی داشتند مردم قدرشناس ایران پشتیبانی خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی را نشان دادند.

امام جمعه میامی در پایان با بیان اینکه پیگیری های لازم در خصوص ارتقاء تنها بیمارستان میامی انجام شده است، گفت: در هفته آینده نشستی با حضور نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی، فرماندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان اجرایی شهرستان برای بررسی این مشکل برگزار خواهد شد.