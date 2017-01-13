به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای این هفته نمازجمعه ابهر با اشاره به ارتحال ناگهانی آیتالله هاشمی رفسنجانی افزود: آیتالله هاشمی نمونه کم نظیری از نسل اوّل مبارزان ضد ستمشاهی و از رنجدیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود.
رحیمی افزود: حضور باشکوه و هوشمندانه مردم در مراسم تشییع ایشان نشان داد که مردم ما هیچگاه سوابق و خدمات یک چهره انقلابی و خدوم را فراموش نمیکنند، و لو اینکه در برهههایی با برخی تصمیمات و نظرات ایشان مخالفت داشته باشند. مردم نشان دادند که آیتالله هاشمی را در چارچوب نظام اسلامی و مرید امام و یار دیرین رهبری تعریف میکنند.
وی گفت: درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک خبر تکاندهنده و غافلگیر کننده برای همگان بود و باعث ناراحتی جمع بسیاری از خانوادهها، دوستان و همرزمان سابق و همکاران بعد از انقلاب ایشان شد.
امام جمعه ابهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از جمله نزدیکترین افراد به لحاظ فردی و شخصی به آیتالله هاشمی بودند و به تعبیر صریح خودشان، ۵۹ سال بر رفاقت و دوستی ایشان میگذشت، گفت: همانند خانواده و اطرافیان نزدیک آیتالله هاشمی از این مسئله متاثر و ناراحت شدند تا حدی که خود این خبر را جانکاه و سخت خواندند و بهترین سخنها و پیامها در پیام مقام معظم رهبری گنجانده شده است.
رحیمی افزود: هوش وافر و صمیمیت کم نظیر آیتالله هاشمی در آن سالها، تکیه گاه مطمئنی برای همه به ویژه رهبری معظم بوده است و اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت آیتالله هاشمی در برهه هایی از این دوران طولانی، هرگز نتوانست پیوند رفاقت وی را با رهبری معظم انقلاب به کلی بگسلد.
وی با یادآوری سخنان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص مقام معظم رهبری، گفت: آیتالله هاشمی میگوید رهبری عشق من است و ما بنا داریم در نظرات اختلافی با بحث به تفاهم و توافق برسیم و اگر چنانچه در جایی به تفاهم نرسیدیم حجت شرعی حکم میکند بنده از نظر حضرت آقا پیروی و تبعیت کنم چرا که حضرت آقا شرعا نمیتوانند از نظر بنده تبعیت کند، بالاخره این سخن حکایت از اوج ولایتمداری است.
امام جمعه ابهر در ادامه با اشاره به ۲۶ دیماه سال ۱۳۵۷ سالروز فرار شاه خائن، افزود: پیام این روز این است که بالاخره ظلم و ظالم ماندنی نیست و امیدواریم شیوخ بیغیرت خلیج و پادشاهان خائن از این قضایا درس عبرت بگیرند و چنانچه از اول تاریخ بنگریم، پادشاهان ظلم و جور مثل کف روی آب بوده و از بین رفتهاند.
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