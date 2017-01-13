جشنواره تئاتر دریچه بازگشت به عصر طلایی تئاتر تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر شهر تبریز، صادق نجفی، برگزاری دومین جشنواره تئاتر فجر استانی آذربایجان شرقی در تبریز و حضور گروهها و هنرمندان تئاتر از شهرهای مختلف و کشورهای همسایه را در راستای توسعه فرهنگ تئاتر و معرفی جایگاه فاخر هنر این شهر بسیار موثر دانست.

وی همچنین حضور هنرمندان تبریز در جشنواره تئاتر بین المللی فجر را بسیار ارزشمند و فرصتی قابل تامل خواند که علاوه بر مطرح شدن هنرمندان استانی در سطح بین المللی، فرصت آموزشی مناسب برای ارتقا تئاتر منطقه خواهد بود.

نجفی، با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی و ترویج فرهنگ تئاتر بینی در میان مردم تصریح کرد: اقدامات فرهنگی و آموزشی در راستای توسعه تئاتر منطقه لازم اما کافی نیست، ارتقای بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی و هنری در سایه ی ایجاد زیرساخت های مناسب مانند سالن های استاندارد، گالری و مجموعه های متناسب محقق می شود.

وی با اشاره به پیشینه پرافتخار تئاتر تبریز و جایگاه والای این شهر در کشور گفت: مجموعه‌ی شورای شهر و شهرداری برای اعتلای تاریخ تئاتر تبریز و بازگشت به دوران طلایی تئاتر تبریز، برای ایجاد و توسعه ی امکانات و زیرساخت های لازم نهایت تلاش و مساعدت را با ارگانهای ذیربط و هنرمندان به کار می گیرد.

نجفی با اشاره به کمبود زیرساخت های عرصه ی فرهنگ و هنر در این شهر گفت: تبریز از دیرباز مهد فرهنگ و هنر در ایران بوده و ضعف زیرساخت های این عرصه در شان گذشته ی درخشان آن نیست.

وی خاطر نشان کرد: تلاش همه جانبه برای توسعه فرهنگ تئاتری در منطقه ضروری بوده و ارتقا تئاتر تبریز در گرو توسعه فرهنگی و زیرساختی محقق می شود.

شهردار تبریز با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی و ترویج فرهنگ تئاتر بینی در میان مردم تصریح کرد: اقدامات فرهنگی و آموزشی در راستای توسعه تئاتر منطقه لازم اما کافی نیست، ارتقای بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی و هنری در سایه ی ایجاد زیرساخت های مناسب مانند سالن های استاندارد، گالری و مجموعه های متناسب محقق می شود.

وی با اشاره به اقدامت مختلف شهرداری برای جبران بخشی از کاستی های این حوزه تصریح کرد: تلاش می کنیم با افتتاح مرکز همایش های بین المللی تبریز تا پایان امسال، گام بزرگی برای اعتلای فعالیت های فرهنگی و هنری برداشته شود.

نجفی یادآور شد: در این مرکز سالن های مختلف ۱۵۰۰ نفری، ۵۰۰ نفری و سالن هایی با گنجایش های بالا برای برنامه های مختلف مانند تئاتر و کنسرت و همایش های مختلف طراحی شده است.

به گفته نجفی، علاوه بر مرکز همایش‌های بین‌المللی، پروژه هایی مانند مجموعه فرهنگی مقبرة‌الشعرا و همراهی با حوزه هنری استان در ساخت پردیس سینمایی قدس نیاز سخت‌افزاری هنرمندان تبریز را رفع خواهد کرد.

شهردار تبریز بار دیگر با تاکید بر پیشینه فاخر هنر نمایش در تبریز این هنر را ظرفیتی ارزشمند برای بهره‌مندی در حوزه گردشگری دانست و گفت: مردم و گروه‌های هنری نمایشی تبریز با در نظر گرفتن هویت تاریخی تبریز برای استقبال از تبریز ۲۰۱۸ آماده می شوند.

دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی در آذربایجان شرقی طی روزهای ۲۴ تا ۲۸ دیماه جاری در مجموعه تئاتر شهر تبریز برگزار می شود.

در این دوره، سه گروه نمایشی از تهران، یک گروه از زنجان، یک گروه از آمل، یک گروه از جمهوری آذربایجان و یک گروه از تبریز به اجرای تئاتر می پردازند.

آیین آغاز جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی آذربایجان شرقی ساعت ۱۸ جمعه ۲۴ دیماه در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار و مراسم اختتامیه نیز در روز سه شنبه ۲۸ دی در همین سالن برپا خواهد شد.