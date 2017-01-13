ترکیب پرسپولیس برای دیدار با سایپا اعلام شد/ سروش نیامده فیکس شد!

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از ساعت ۱۶:۳۵ امروز جمعه آغاز خواهد شد. این آخرین دیدار این هفته از مسابقات است که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

بنا بر تصمیم و اعلام برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس، علیرضا بیرانوند، محمد انصاری، سیدجلال حسینی، محسن ربیع‌خواه، کمال کامیابی‌نیا، سروش رفیعی، حسین ماهینی، وحید امیری، فرشاد احمدزاده، مهدی طارمیو محسن مسلمان ترکیب اولیه این تیم را برای رویارویی با سایپا تشکیل خواهند داد.