دولت و مجلس تدبیری اصولی برای مساله بیمه کشاورزی اتخاذ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: مردم مومن ایران اسلامی در آئین تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان دادند که همواره پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و نمی گذارند این انقلاب آسیب ببیند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم در جهان و رسانه های بین المللی بازتاب وسیعی داشت و نشان از وافاداری ملت ایران به آرمان های انقلاب اسلامی داشت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) فرمودند هر گاه مومن فقیهی از دنیا می رود شکافی به پیکره اسلام وارد می شود که چیزی دیگری آن را جبران نمی‌کند، به مانند شکافی که بر پیکر جامعه اسلامی ما وارد شد و آن هم ارتحال جانسوز عالمی مجاهد، فقیهی وارسته، خدمتگزاری باصفا و صدیق، یار امام و امت و رهبری، سردار بزرگ سازندگی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود.

دشمن تصور نکند با رفتن یکی از سرداران قیام می تواند راه به جایی ببرد

دری نجف آبادی افزود: ملت ما یکپارچه پشتیان ولایت فقیه و مقام معظم رهبری با همه وجود ایستاده‌اند و این کشتی انقلاب با رهبری کشتیبانی بزرگ و با عنایات خداوند تا پیروزی نهایی در مسیر خود حرکت می کند و دشمنان از اینکه یکی از سرداران قیام رفته است، تصور نکنند می توانند راه به جایی ببرند.

وی خاطرنشان ساخت: هر سرداری که نقش بر زمین شود سردار دیگری علم وی را در دست می گیرد همچون دوران دفاع مقدس، امروز هم ملت ما با وحدت ملی با انسجام و اقتدار، با اعتماد به نفس و اعتماد به رهبری و خدمتگزاران راه خود را ادامه می دهد و هنر در این است که ما راه را گم نکنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اهمیت فقه اسلامی بیان کرد: اسلام فقهای بزرگ اسلامی را به عنوان کشتی بانان جامعه اسلامی تا زمان قیامت معرفی کرده و در حقیقت فقاهت در دین ستون اسلام و عماد دین است.

فقاهت چراغ راه امت اسلامی است

امام جمعه اراک اضافه کرد: فقه اسلامی گنج با عظمتی است که در طول تاریخ علمای بسیاری برای حفظ و گسترش آن تلاش کرده اند و در واقع فقاهت چراغ راه امت اسلامی است.

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: انقلاب اسلامی به برکت شاگردان حاج عبدالکریم حائری و در رأس آنان حضرت امام خمینی(ره) به بار نشست و در کنار امام راحل شخصیت‌های ممتاز و برگزیده‌ای در طول ۶۰ سال گذشته دعوت امام راحل را لبیک گفتند و با وی همراهی کردند.

وی تصریح کرد: این خدمتگزاران و سرداران اردوگاه انقلاب همچون شهید باهنرها و آیت‌الله موسوی اردبیلی در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی شکنجه ها دیدند و سختی ها را تحمل کردند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود گفت: متاسفانه مسایل بیمه‌ای چه در بخش بیمه های انسانی و چه بیمه های حوادث در جامعه جا نیفتاده، بیمه باید در کشور فرهنگ‌سازی شود و از سوی دیگر هزینه‌های دستگاه‌های بیمه‌ای نیز باید کاهش یابد.

وی خاطرنشان ساخت: بیمه‌گران نیز باید به فکر خدمت‌رسانی باشند نه پر کردن جیب خودشان و باید صنعت بیمه در کشور توسعه پیدا کند.

امام جمعه اراک بیان کرد: متاسفانه در سرمازدگی اخیر شاهد از بین رفتن محصولات باغی و گلخانه ای زیادی در استان مرکزی بودیم که بسیاری از آن‌ها بیمه نبودند که دولت و مجلس باید تدبیری جدی در بحث بیمه به ویژه بیمه کشاورزی اتخاذ کنند.

ضرورت برنامه ریزی هدفمند برای حل مشکلات صنایع استان مرکزی

دری نجف آبادی تصریح کرد: در سفرهای اخیر وزیر کشور و وزیر صنعت به استان مرکزی تذکرات لازم در زمینه رفع مشکلات صنعتی داده شد و می‌طلبد دولت در این زمینه با جدیت و یک برنامه‌ریزی هدفمند روند حل مشکلات صنعتی استان را تسریع بخشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به لزوم پیاده سازی صحیح خصوصی سازی در صنایع گفت: می‌طلبد در این زمینه به ویژه واگذاری‌های صنایع در سال‌های اخیر بازنگری صورت گیرد و چالش‌های این حوزه در استان هرچه زودتر رفع شود.

امام جمعه اراک همچنین در سخنان خود به سالروز شهادت فداییان اسلام، سالروز فرار شاه از کشور و فرارسیدن روز هوای پاک اشاره کرد.