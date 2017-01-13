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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

ترکیب ماشین سازی و فولاد خوزستان مشخص شد

ترکیب ماشین سازی و فولاد خوزستان مشخص شد

تبریز - ترکیب دو تیم ماشین سازی و فولاد خوزستان که از چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر به مصاف هم می روند، مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی سرمربی تیم ماشین سازی برای دیدار امروز از فرناندز اسپانیایی درون دروازه تیمش استفاده می کند و حبیب گردانی، بهمن کامل، ادسون هنریکه، امین قاسمی نژاد، کاخا، احمد کامدار، پیام صادقیان، حمید رضا علی عسگری، فردین عابدینی و سعید قائدی فر دیگر نفرات ماشین سازی هستند.

در آن طرف میدان نیز نعیم سعداوی سرمربی فولاد خوزستان از وحید طالب لو درون دروازه تیمش استفاده می کند و ساسان انصاری، حمید بوحمدان، ایوب والی، اسماعیل شریفات، احمد عبدالله زاده، عبدالله کرمی، سروش سعیدی، سینا مریدی و محمود مطلق زاده دیگر نفرات فولاد در بازی امروز هستند.

کد مطلب 3875653

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