ترکیب ماشین سازی و فولاد خوزستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی سرمربی تیم ماشین سازی برای دیدار امروز از فرناندز اسپانیایی درون دروازه تیمش استفاده می کند و حبیب گردانی، بهمن کامل، ادسون هنریکه، امین قاسمی نژاد، کاخا، احمد کامدار، پیام صادقیان، حمید رضا علی عسگری، فردین عابدینی و سعید قائدی فر دیگر نفرات ماشین سازی هستند.

در آن طرف میدان نیز نعیم سعداوی سرمربی فولاد خوزستان از وحید طالب لو درون دروازه تیمش استفاده می کند و ساسان انصاری، حمید بوحمدان، ایوب والی، اسماعیل شریفات، احمد عبدالله زاده، عبدالله کرمی، سروش سعیدی، سینا مریدی و محمود مطلق زاده دیگر نفرات فولاد در بازی امروز هستند.