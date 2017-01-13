به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضانی پور ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: به فرموده پیامبر اکرم (ص) مردم عائله خداوند هستند و محبوب تریم مردم کسی است که سودش به عائله خداوند برسد، شایسته است که مسئولین در امر خدمت به مردم کوتاهی نکنند.

وی به روایتی از ائمه (ع) اشاره کرد و افزود: کسی که به مرد یا زن مسلمانی بهتان و تهمت بزند یا درباره او سخنی بگوید که در او نیست خداوند او را در قیامت روی تلی از آتش قرار می دهد تا از عهده آنچه گفته است برآید.

وی ادامه داد: امام صادق (ع) می فرماید اگر کسی به برادر دینی خود تهمت بزند ایمان در دل او ذوب می شود. شخصی که تهمت می زند مرتکب گناه غیبت، دروغ می شود و هم اینکه آبروی شخص مومن را می برد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اموال خود را صرف کارهای انقلابی می کرد

امام جمعه رفسنجان به ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: سفر کردن آن عالم مجاهد و مبارز قدیمی، یاردیرین امام (ره) و انقلاب و رفیق ۵۹ ساله رهبر فرزانه انقلاب به دیار باقی را به حضور حضرت ولی عصر(عج)، رهبر حکیم انقلاب، حوزه های های علمیه، امت اسلامی به خصوص مردم انقلابی شهرستان رفسنجان و بالاخص به محضر همسر و فرزندان و اقوام ایشان تسلیت می گویم.

حجت الاسلام رمضانی پور از حضور اقشار مختلف مردم به خصوص رفسنجانی ها در تشییع باشکوه پیکر آیت الله هاشمی در تهران قدردانی کرد و با اشاره به به جایگاه آیت الله هاشمی در سالهای قبل انقلاب در کنار امام راحل (ره)، دوران مبارزه و زندان، افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی حتی اموال خود را صرف کارهای انقلابی می کرد، اهمیت خدمات و تلاشهای وی در طول سالهای قبل انقلاب و بعد انقلاب در مسئولیت های مختلف و مقابله با تلاش های دشمن آشکار است و خناسان در جدا کردن آیت الله هاشمی از انقلاب و رهبری ناموفق بودند.

وی تصریح کرد: از این پس هم نباید مردم و امت انقلابی اجازه دهند که گروهی منحرف، خناس و شیطان صفت اسم و جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی را به نفع خود مصادره کنند؛ معمولاً افراد فرصت طلب تنها به فکر سود خوشان و حزب خودشان هستند.

امام جمعه رفسنجان تأکید کرد: تشییع جنازه باشکوه آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان از عشق به ولایت و مقبولیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمتگذاران آن نزد مردم است.

حجت الاسلام رمضانی همچنین از عموم مردم انقلابی رفسنجان دعوت کرد تا در مراسم گرامیداشت ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی که عصر امروز از ساعت ۱۵ در مسجد جامع با حضور خانواده آن مرحوم برگزار می شود حضور یابند.

سناریویهای آمریکا برای تحریم های جدید علیه ملت در راه است

امام جمعه رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات رهبر انقلاب در ۱۹ دی ماه در جمع مردم انقلابی قم اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه همه مسئولان تقویت عوامل اقتدار ملی است که رهبری آنها را ایمان و معرفت دینی، قدرت علمی، اقتصاد مقاوم و حفظ عزت ملی دانستند.

حجت الاسلام رمضانی پور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از آمریکا به عنوان شیطان اکبر نام بردند، تصریح کرد: مردم باید بدانند اینکه رابطه با آمریکا نمی تواند مشکل معیشت و مشکلات اقتصادی ما را حل کند آمریکایی ها حتی قادر نیستند مشکلات خودشان را حل کنند.

وی افزود: خیانتکاری آشکار مسئولین آمریکایی در قضیه برجام را شاهد بودیم و سناریویهای آمریکا برای تحریم های جدید علیه ملت در راه است.

حجت الاسلام رمضانی پور تصریح کرد: ما از تحریم ها ضرر نبردیم بلکه به عنوان پشتوانه قوی برای خودمان دانستیم و برخی از اقتدارها را برای خودمان ایجادکردیم.

امام جمعه رفسنجان تأکید کرد: اگر همه دلسوزان نظام آنجه را که رهبری می فهمند به عنوان دیدبان بزرگ و بسیاری از کارها را از افق دور متوجه می شود مثل ایشان فکر می کردند امروز اقتصادمان مقاوم تر از این بود که دشمن کمترین تعرضی نداشته باشند.

حجت الاسلام رمضانی پور بیان داشت: کشور اقتدار امنیتی، نظامی، دفاعی و تسهیلاتی دارد از نظر معنوی و اجتماعی در وضعیت نسبتا خوبی هستیم هرچند باید هنوز کار کنیم اما از نظر اقتصادی کم کار کردیم، امید بستن به برجام مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری ما را حل نمی کند.