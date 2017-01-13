وزیر دادگستری سخنران آیین گرامیداشت آیت الله هاشمی در کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه کرمان با تاکید به اینکه آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی از بزرگان و برجستگان انقلاب و از اصلی‌ترین مبارزان نهضت اسلامی بود، گفت: آیین تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور گسترده مردم و با شکوه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی فردی معمولی نبود، ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان شخصیتی مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران در سمت های مختلف به خوبی انجام وظیفه کرد و حق بزرگی بر ما دارد.

آیت الله جعفری از برگزاری مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر شنبه در مصلای کرمان خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت سه تا پنج بعدازظهر با سخنرانی حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری برگزار می‌شود.

وی خواستار حضور پرشور مردم در این آیین شد و افزود: مردم قدرشناس کرمان هیچ گاه خدمات مسئولان خدمت گذار را فراموش نمی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره اینکه روز ۲۴ دی ماه ۵۸ مقام معظم رهبری به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند، اظهار کرد: امام راحل (ره) ایشان را با توجه به لیاقت و شایستگی ویژه ای که داشتند برای اقامه نماز جمعه تهران برگزیدند.

وی افزود: چند سالی مردم از بیانات شیوا و تاثیر گذار معظم له بهره می بردند اما بعدا اقامه نماز جمعه تهران به امامان جمعه موقت محول شد.

آیت الله جعفری با اشاره به ۲۶ دی ماه سالروز تحمیل رضا خان بر ملت ایران گفت: در این روز با فرار شاه خائن در سال ۵۷، رضا خان با خانه‌نشین کردن علما، اعدام بعضی بزرگان و اعلام کشف حجاب به جنایات خود ادامه داد.

امام جمعه کرمان ادامه داد: با توجه به محدودیت هایی که رضاخان برای روحانیان فراهم کرده بود اما روحانیت و علما ساکت ننشستند به گونه ای که بهلول با هوش سرشاری که داشت تنها روحانی بود که از زیر سلطه رضاخان سالم بیرون آمد.

وی عنوان کرد: با نگاهی به جنایت های رژیم پهلوی، جمعه سیاه و به خاک و خون کشیده شدن مردم متوجه می شویم که باید هر چه بیشتر قدر جمهوری اسلامی را بدانیم.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه با رشادت ها و تلاش امام راحل (ره) است که جمهوری اسلامی پا برجاست، اظهار کرد: خدا را شاکریم که رژیم پهلوی بر ما حکمفرما نیست و امروز قانون حاکم بر جامعه قانون بر مبنا اسلام است.

آیت الله جعفری با اشاره به خشکسالی های متعدد در کرمان اظهار کرد: امروز بحران آب به یکی از مهم ترین مشکلات استان تبدیل شده است.