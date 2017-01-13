آیت الله هاشمی رفسنجانی همواره به آینده انقلاب امیدوار بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند جوانان باید برای رشد علمی کشور کوشش و تلاش کنند و وارد این عرصه شوند.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته مردی از تبار مطهری ها و بهشتی ها که اسوه تلاش، مقاومت و ایستادگی بود را از دست دادیم، افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی یار امام (ره) و حامی حقیقی رهبر معظم انقلاب بود.

وی گفت: طبق آیات قرآن افرادی که در برابر ستمگران ایستادگی و مقاومت می کنند دارای ایمانی قوی به خدا هستند که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز جزو کسانی بود که با توجه به آن همه شکنجه‌هایی که در رژیم طاغوت شد اما از راه امام و راه حق دست بر نداشت.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراحل مختلف انقلاب چه قبل از پیروزی و چه بعد از آن هیچ گاه خوف به دلش راه نداد و مردانه در برابر مشکلات ایستادگی و مقاومت کرد و همواره به آینده انقلاب امیدوار بود.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص آیت الله هاشمی افزود: آقای هاشمی از برجستگان و مبارزین جدی انقلاب بود و این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفت.

وی گفت: ایشان قبل از انقلاب اموال خودش را برای انقلاب خرج می کرد و با وجود اینکه بعد از انقلاب مسئولیت های فرائانی داشتند اما کوچک‌ترین اندوخته‌ای به سرمایه وی اضافه نشد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اذعان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی تنها مردی بود که عده ای از بیرون کشور دست او را می کشیدند و عده ای هم از درون حولش می دادند تا بتوانند ایشان را جدا از نظام قلمداد کنند اما ایشان حتی یک لحظه هم جدا از نظام قلمداد نشد.

وی افزود: شاهد و بهترین گواه این مدعای من هم پیام رسا، نماز و مجلس کم نظیری بود که رهبر معظم انقلاب برای آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار کردند.

وی با تاکید بر اینکه عصمت فقط متعلق به ۱۴ معصوم است، گفت: البته هیچ فردی مبری و منزه نیست و باید خیر و شر را با هم مقایسه کنیم و بعد نسبت به افراد قضاوت کنیم.

آیت الله سلیمانی با عرض تشکر و تسلیت به خاندان آیت االله هاشمی تصریح کرد: افرادی که می خواهند از نام آیت الله هاشمی سوء استفاده کنند و ایشان را متعلق و منحصر به یک جناح و نگاه کنند توصیه می کنم این کار را نکنند زیرا ایشان فرزند امام و یار رهبری یود.