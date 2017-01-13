نماز جمعه پایگاه مومنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی گفت: تقوای الهی انسان را آباد می کند و موجب تعالی روحش می شود و نماز واقعی می تواند سعادت مومن را تضمین کند.

وی افزود:اگر گاهی با خواندن نماز هیچ گشایشی در زندگی ما حاصل نشده و تغییری در فتارمان دیده نمی شود باید بازنگری کنیم و ببینیم آیا مقدمات و شرایط نماز را پیاده کرده ایم و این فریضه را با نیت خالص و حضور قلب خوانده ایم یا اینکه هم جایمان قصبی بوده و هم خلوص نیت نداشته ایم.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: رسالت تقوای الهی این است که موجب آبادانی درون انسان و با بصیرت افزایی موجب رشد و تعالی میشود.

منافقان به تفرقه دامن می زنند

عابدینی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در جامعه تصریح کرد:انقلاب اسلامی باپدیده شوم تفرقه و نفاق در سالهای گذشته دست و پنجه نرم کرده و امروز هم مردم باید هوشیار باشند و نگذارند منافقان به نظام آسیب بزنند.

وی اضافه کرد: اگر کسی وحدت و یکپارچگی مردم را به تفرقه تبدیل کند فاسد است و اگر کسی امید مردم را به ناامیدی تبدیل کند و بگوید در داخل نمی توانیم کاری کنیم و باید به آمریکا اتکا شود منافق است.

امام جمعه قزوین یادآورشد: باید مراقب افراد منافق پشت صحنه باشیم زیرا این افراد حتی در میان انقلابیون نفوذ کرده و وحدت مردم را به تفرقه تبدیل می کنند تا به اهدافشان برسند.

درگذشت آیت الله رفسنجانی موجب سوءاستفاده نشود

وی در ادامه به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و یادآورشد: درگذشت یار دیرین انقلاب و رهبری را تسلیت عرض کرده و برای ایشان آمرزش طلب می کنیم و در باره این شخصیت باید اذعان کرد ترجمه کتاب فلسطین در دوران جوانی و زمانی که شاید کمتر کسی با موضوع ملت مظلوم فلسطین اشنا بود در روشنگری مردم تاثیرگذاشت.

عابدینی بیان کرد: همچنین تالیف کتاب «امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار» نقش مهمی در معرفی شخصیت های مبارز داشت و در آن دوران کمتر خانه ای از مبارزان این کتاب را نداشت و این نگارش موجب شد مردم با چهره های مبارز و انقلابی آشنا شوند.

مقایسه هاشمی و امیرکبیر منطقی نیست

امام جمعه قزوین گفت: این روزها برخی هاشمی را با امیرکبیر مقایسه می کنند در حالی که باید بدانیم آقای رفسنجانی در حوزه درس خواند و پرورش یافته مراجع عظام بود و مقایسه ایشان با امیرکبیر که شاید فقط از منظر مبارزه با استعمارمشابهت داشته باشد در سایر موارد منطقی نیست.

وی بیان کرد: نباید شخصیت آقای رفسنجانی را احساسی تحلیل کنیم و با عجله حرفهایی بزنیم که ریشه علمی ندارد لذا برای جلوگیری از تحلیل غلط باید بگذاریم زمان بگذرد و سر فرصت تحلیل درستی از شخصیت این مبارز ارائه کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: در پرونده آیت الله رفسنجانی تحمل سالها شکنجه و زندان رژیم ستم شاهی ثبت شده و همدلی مردم در شرکت گسترده در مراسم تشییع ایشان که به خواسته رهبری صورت گرفت بیانگر درک درست مردم از حرکت در مسیر رهبری است.

وی اضافه کرد: اگر فراخوان رهبری نبود شاید مردم جور دیگری رفتار می کردند اما خواست رهبری مشارکت گسترده مردم در تشییع و قدردانی از این چهره انقلابی بود و با این مراسم بار دیگر مردم عشق خود به رهبری را نشان دادند و مجالس ترحیم در سایر مناطق هم لبیک به ندای رهبری بود.

از هر فرصتی برای تعظیم شعائر دینی استفاده کنیم

عابدینی اظهارداشت: البته این بدان معنا نیست که مردم گلایه و انتقاد ندارند اما با درک درست شرایط قدردان شخصیت های پیرو رهبر هستند.

وی گفت: ما باید از هر فرصتی برای تعظیم شعائر الهی استفاده کنیم که مهمترین رکن آن وحدت است و امروز باید پذیرفت بزرگترین و مهمترین امر به معروف دعوت به وحدت و بدترین منکر هم ایجاد تفرقه و دو دستگی میان مردم است.

عابدینی اظهارداشت: اینکه برخی می گویند چرا به برخی شخصیتها از جمله آقای هاشمی انتقاد می کردیم و امروز تعریف می کنیم باید گفت در جامعه اسلامی باید انتقاد هم باشد زیرا امر به معروف است و قرار نیست این موضوع تعطیل شود اما نباید بگذاریم برخی از رحلت ایشان سوء استفاده کنند.

وی بیان کرد: مجلس دیروز در استان قزوین از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه و استاندار قزوین برای تقویت وحدت در استان و تجلیل از یار دیرین امام و رهبری بود و اگر کسانی بخواهند در فضای مجازی به اختلاف دامن بزنند کار منافقانه کرده اند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: کار منافقان اشاعه منکر و ممانعت از خیر خواهی است و برخی در فضای مجازی و یا گفتگوهای خود دنبال ایجاد تفرقه هستند که باید هوشیار باشیم.

مبانی اسلامی با درگذشت و تولد هیچ کسی تعطیل نمی شود

وی اضافه کرد: همه بدانید که اصل مبانی اسلامی، دینی و قرآنی با مرگ انسانها تغییر نمی کند و سنت های الهی و حقایق قرآنی با مرگ و تولد کسی زیر و رو نخواهد شد.

عابدینی بیان کرد: گاهی موضوعاتی که در نماز جمعه مطرح می شود در فضای مجازی به گونه ای مطرح و تحلیل می کنند که برداشت افراد تغییر کند در حالی که اگر کسی خودش در نماز باشد اینگونه تحلیل نخواهد کرد.

امام جمعه نباید جناحی باشد

وی اضافه کرد: نماز جمعه تریبون همه گروههاست و امام جمعه هم رسالت فراجناحی دارد و اگر جوری رفتار کند و خطبه بخواند که بگویند متعلق به فلان جریان است بدرد نمی خورد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: خطبه های نماز جمعه باید به گونه ای ایراد شود که موجب وحدت شود و تهمتی به آن نچسبد و اینکه گفته شود نماز جمعه متعلق به چپ و یا راست و میانه است حرفهای بچه گانه است و ناشی از بلوغ سیاسی نیست.

نماز جمعه به روی همه سلایق باز است

عابدینی گفت: درب نماز جمعه به روی همه جناح ها و سلیقه ها باز است و همه باید بیایند و خطبه ها را بشنوند و در مسیر وحدت حرکت کنند.

وی بیان کرد: نماز جمعه پایگاه نیروهای مومن است و یک امام جمعه باید امام همه جریانات سیاسی و سلایق مختلف باشد و فراجناحی عمل کند.

ایت الله عابدینی در ادامه خطبه های نماز با اشاره به سالروز انتخاب رهبری به امامت جمعه گفت: رهبر معظم انقلاب در زمانی که امام جمعه تهران بودند با خطبه های روشنگر خود همه کشورهای اسلامی را تحت پوشش رهنمودهای خود قرار می دادند و نماز جمعه پایگاه مومنان بود.

خطیب جمعه قزوین در خصوص ۲۶ دی ماه فرار شاه خائن و ورود امام امت به کشور نیز نکاتی را یادآورشد.