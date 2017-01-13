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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

امام‌جمعه بشرویه:

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کارنامه درخشانی برای دفاع از انقلاب داشت

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کارنامه درخشانی برای دفاع از انقلاب داشت

بشرویه- امام‌جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به شخصیت والای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: این عالم بزرگ کارنامه درخشانی در دفاع از انقلاب از خود بجا گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شمس‌الدین امام‌جمعه شهرستان بشرویه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان با اشاره به مباحث مربوط به تقوای الهی گفت: تقوا لازمه انجام اعمال واجب دینی است.

امام‌جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به واجبات الهی افزود: زکات یکی از پنج واجب دینی است که در آیات و روایات فراوان به انجام آن تاکید بسیار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: پرداخت زکات آثار و برکات فراوانی دارد که افزایش رزق و روزی یکی از آنها است.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین افزود: با پرداخت زکات شاهد برقراری عدالت اجتماعی و ریشه کن شدن فقر در جامعه خواهیم بود.

امام‌جمعه بشرویه گفت: پرداخت زکات شرط قبول نماز است و موجب بخشیده شدن گناهان می‌شود، لذا مسلمانان بایستی در انجام این فریضه واجب الهی کوتاهی نکنند.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین در ادامه خطبه‌های خود ضمن تسلیت مجدد رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارای شخصیت والایی بودند و در تمام عمر خود برای سربلندی نظام و انقلاب تلاش نمودند.

وی افزود: ایشان علی رغم شکنجه های سخت دشمنان تبعیت و پیروی از ولایت و رهبری را لحظه ای فراموش نکردند.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین اظهار داشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کارنامه درخشانی از خود در دوران قبل و بعد از انقلاب و دوران ریاست جمهوری‌شان به جا گذاشته‌اند.

وی افزود: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع و تدفین مجاهد بزرگ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حماسه ای عظیم بود که بازهم نقشه‌ها و توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین در ادامه به مناسبت های هفته و نیز شهادت نواب صفوی نیز اشاره کرد.

وی با اشاره به سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش از مسئولان این نهاد خواست تا دانش آموزان را از آسیب های فضای مجازی آگاه کنند.

امام‌جمعه شهرستان بشرویه خطاب به دانش آموزان و دانشجویان گفت: امروز دشمن تنها اسلام و مکتب دینی ما را نشانه گرفته است و باید مراقب راه های نفوذ مختلفی که برای تحقق به این امر پیش می‌گیرد باشیم.

وی همچنین درپایان خطبه‌ها از خواهران و بانوان بافنده فرش برای کمک به عتبات عالیات نیز تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه به همت مردم و بویژه بانوان ولایی شهرستان، بشرویه جز شهرستان های پیشتاز در سطح استان در کمک به عتبات عالیات است.

کد مطلب 3875659

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