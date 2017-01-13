به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شمس‌الدین امام‌جمعه شهرستان بشرویه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان با اشاره به مباحث مربوط به تقوای الهی گفت: تقوا لازمه انجام اعمال واجب دینی است.

امام‌جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به واجبات الهی افزود: زکات یکی از پنج واجب دینی است که در آیات و روایات فراوان به انجام آن تاکید بسیار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: پرداخت زکات آثار و برکات فراوانی دارد که افزایش رزق و روزی یکی از آنها است.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین افزود: با پرداخت زکات شاهد برقراری عدالت اجتماعی و ریشه کن شدن فقر در جامعه خواهیم بود.

امام‌جمعه بشرویه گفت: پرداخت زکات شرط قبول نماز است و موجب بخشیده شدن گناهان می‌شود، لذا مسلمانان بایستی در انجام این فریضه واجب الهی کوتاهی نکنند.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین در ادامه خطبه‌های خود ضمن تسلیت مجدد رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارای شخصیت والایی بودند و در تمام عمر خود برای سربلندی نظام و انقلاب تلاش نمودند.

وی افزود: ایشان علی رغم شکنجه های سخت دشمنان تبعیت و پیروی از ولایت و رهبری را لحظه ای فراموش نکردند.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین اظهار داشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کارنامه درخشانی از خود در دوران قبل و بعد از انقلاب و دوران ریاست جمهوری‌شان به جا گذاشته‌اند.

وی افزود: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع و تدفین مجاهد بزرگ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حماسه ای عظیم بود که بازهم نقشه‌ها و توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین در ادامه به مناسبت های هفته و نیز شهادت نواب صفوی نیز اشاره کرد.

وی با اشاره به سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش از مسئولان این نهاد خواست تا دانش آموزان را از آسیب های فضای مجازی آگاه کنند.

امام‌جمعه شهرستان بشرویه خطاب به دانش آموزان و دانشجویان گفت: امروز دشمن تنها اسلام و مکتب دینی ما را نشانه گرفته است و باید مراقب راه های نفوذ مختلفی که برای تحقق به این امر پیش می‌گیرد باشیم.

وی همچنین درپایان خطبه‌ها از خواهران و بانوان بافنده فرش برای کمک به عتبات عالیات نیز تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه به همت مردم و بویژه بانوان ولایی شهرستان، بشرویه جز شهرستان های پیشتاز در سطح استان در کمک به عتبات عالیات است.