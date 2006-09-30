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۸ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۶

طي ماه مبارك رمضان؛

مسلمانان آمريكا با كمبود ائمه جمعه مواجه هستند

حدود 40 هزار مسلمان در ايالت اوهايو، آمريكاي غربي براي اقامه نماز و رفع نيازهاي معنوي و ديني به امام جماعت دسترسي ندارند و اين فقدان بيش از هر زمان ديگري در ماه رمضان احساس مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، فؤاد شامي مسلمان، مسلمان آمريكايي سوريه اي كه طي 17 سال گذشته همراه همسر و دو فرزند خود در ايالات متحده زندگي كرده است خشم خود را نسبت به عدم ارائه ويزاي مقامات آمريكايي به مبلغان مسلمان و قاريان قرآن ابراز كرده و اظهار داشت كه اين اقدام مقامات، تبعيض ديني عليه مسلمانان است.

مسلمانان در بسياري از مساجد اوهايو و شهرهاي ايالت ميشيگان و جنوب فلوريدا انتظار داشتند كه ائمه جمعه از كشورهاي اسلامي مانند ماه رمضان هر سال به شهر آنها سفر كنند، اما وضعيت امسال با سالهاي گذشته تفاوت داشت.

به منظور پاسخ به بحران كمبود تعداد امام جمعه براي اقامه نمازهاي جماعت طي ماه رمضان تنها يك راه وجود دارد و آن آموزش ائمه جمعه داخل ايالات متحده است.

نهاد اعواد از شوراي روابط اسلامي آمريكايي اشاره كرده است كه برخي از امامان جمعه كه پيش از ماه رمضان در سراسر ايالات متحده فعاليت مي كردند نيز از كشور اخراج شده اند، اما اين شورا تاكنون توضيح و تبيين حقوقي و منطقي درباره اين اقدام ارائه نكرده است.

آلا بيومي از پژوشگران شوراي روابط اسلامي آمريكايي اظهار داشت: طي ماه مبارك رمضان فعاليتهاي ديني افزايش مي يابد و تعداد مسلماناني كه نماز خود را اول وقت اقامه مي كند به نحو چشمگيري افزايش مي يابند، اين امر نياز در حال شد مسلمانان آمريكايي به ائمه جمعه را بيش از پيش مورد توجه قرار مي دهد.

کد مطلب 387566

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