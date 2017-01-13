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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

بازداشت اعضای باند داعشی در لبنان

بازداشت اعضای باند داعشی در لبنان

منابع لبنانی از بازداشت اعضای باند داعشی در این کشور که در راستای تبلیغ و جذب تروریست برای تکفیری ها در سوریه اقدام می کردند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع لبنانی از کشف یک شبکه تروریستی داعشی در این کشور خبر دادند و اعلام کردند: اعضای این شبکه تروریستی اقدام به جذب جوانان به نفع داعش و آماده کردن آنها برای حضور در شهر الرقه در سوریه از طریق ترکیه برای جنگیدن در کنار تکفیری ها می کردند.

اعضای این شبکه که چهار نفر هستند، به فعالیت به نفع داعش اعتراف کردند.

دادستانی لبنان اعلام کرد: ابویزید یکی از اعضای این شبکه به همدستی با داعش و تلاش برای جذب نیرو برای آنها اعتراف کرد و اینکه اعضای این شبکه اقدام به تبلیغ برای داعش در شبکه های اجتماعی می کردند تا جوانان را جذب کنند و آنها را به سوریه اعزام کنند.

کد مطلب 3875661

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