مشکلاتی که مانع استفاده مردم از هوای پاک است برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان با اشاره به اهمیت بالای نماز جماعت، اظهار داشت: امام سجاد در جمله‌ای ارزشمند میفرماید که امام جماعت از سوی تو با خدا حرف می زند، امام جماعت برای تو دعا می‌کند اما تو برای او دعا نمی‌کنی. اگر عیب و گناهی کند تو در گناه او شریک نیستی و او خودش را سپر تو کرده و نمازش را سپر تو کرده پس باید سپاس‌گذار او باشی و اگر قدرتی است از آن خداوند است نه از آن او.

وی با تاکید بر اینکه در حکومت اسلامی بر همه مسئولان واجب است که چراغ مساجد را روشن نگه دارند، بیان کرد: مسجدی که دارای امام جماعت است همیشه زنده است. از همین مساجد است که رزمندگانی برای اسلام تربیت می‌شوند.

امام جمعه موقت آبدان با بیان اینکه باید سرمایه اصلی انسان در دنیا و آخرت باید به تقوا بیانجامد، اضافه کرد: امام صادق (ع) می‌فرماید که اگر انسان وارد بهشت شود، تقوا پیشه کرده است.

وی در ادامه درگذشت یار دیرین امام و رهبری را به همه ملت ایران تسلیت گفت و ادامه داد: امیدواریم راه تبعیت از امام را ادامه دهیم و در خط ولایت باشیم و همان گونه که در آغاز کار ترسیم شد الگو بگیریم. از این مصیبت دردناک می‌شود درس گرفت؛ این که مرگ به سراغ همه می‌آید، هر چند سلیمان باشد، اما باید هوشیار بود و همانند ائمه با سعادت از دنیا عبور کنیم.

سعیدی خاطرنشان کرد: می‌بینم در فضاهای مجازی چه می‌گذرد، اما نباید بزرگان را به نفع گروه و جناحی مصادر کرد. همه برای برگزاری مراسم بزرگداشت نقش آفرینی کردند. ما باید قدر امام خود را بدانیم که با پیام خود از ایشان تجلیل کردند. پیامی که روشنگر است برای همه مردم که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امام خامنه‌ای در دیدار با مردم قم می فرماید که جوانان با بصیرت انقلاب کردند. با اخلاص و هدف خدمت به اسلام به میدان آمدند. اگر دشمن مجموعه‌ای را متهم می‌کند دلسوز نیست زیرا می‌خواهد زمینه بازگشت خود را بیابد.

امام جمعه موقت آبدان افزود: عده‌ای در سال ۸۸ به خیابان ریختند و شعار دادند که انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است و خوشبختانه به نتیجه نرسیدند.

وی اضافه کرد: رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم فرمودند: که ما باید قدردان مجموعه های انقلاب از جمله قوه قضاییه باشیم. دشمن هجمه‌هایی را بر علیه ارکان نظام انجام می‌دهد و هوشیاری ما را می‌طلبد.

امام جمعه موقت آبدان به مناسبت‌های هفته پرداخت و افزود: امروز جمعه مصادف با انتصاب آیت الله خامنه ای در سال ۵۸ به امامت جمعه تهران است. کسی که در آن شرایط با خطبه خود مردم را در صحنه نگه داشت و باعث پیروزی مردم انقلابی شد و ایده‌های انقلاب را بیان کرد. پس از آن با رهبری آگاهانه و حمایت مردم دشمن را ناکام کرد.

وی با اشاره به اینکه یکشنبه روز فرار شاه خائن است، اضافه کرد: جانفشانی‌های مردم در آن زمان را قدر بدانیم. مردم حق مطلب را ادا کردند و حال نوبت مسئولان است تا مردم اثرات انقلاب را حس کنند. دوشنبه سالروز شهادت چهار تن از فداییان اسلام است که توسط ساواک شهید شدند. امیدواریم راه این شهیدان را ادامه دهیم.

سعیدی با اشاره به روز هوای پاک و روز غزه، افزود: باید در پی اصلاح مشکلاتی باشیم که نفس کشیدن را برای مردم مهیا کند و از سیاسی کاری پرهیز کنیم. روز غزه باید از صدام درس بگیرند. برخی که بردگی اسراییل و امریکا دارند درس بگیرند. هر چه امام راحل هشدار می دادند اما آنها به خود نیامدند. حفظ وحدت و انسجام لازم است زیرا دشمن از همین راه وارد می‌شود. دشمن دندان تیز کرده است برای انقلاب ما تا ضربه بزند.