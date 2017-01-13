مدیریت بحران در ورامین ضعیف است/ضرورت مقابله با فساد اداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که باید جوانان در موضوع ازدواج به همه ابعاد آن توجه کنند، اظهار داشت: جوانان باید برای انتخاب همسر خود، ویژگی هایی نظیر ایمان، اخلاق، فرهنگ و رفتار فردی و اجتماعی را به عنوان معیار قرار دهند و اگر یک زوج از نظر فرهنگ و اعتقادات دینی با یکدیگر اشتراک داشته باشند، سایر موضوعات حل شدنی است.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت انس هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان با قرآن کریم افزود: باید از جوانان و نوجوانانی که در زمینه حفظ قرآن کریم تلاش می کنند، تشکر و قدردانی کرد.

زمینه انس نوجوانان با قرآن کریم فراهم شود

وی با تأکید بر تلاش دشمن برای ضربه زدن به اعتقادات و باورهای نسل جوان و نوجوان کشور ادامه داد: امروز باید زمینه انس هر چه بیشتر آینده سازان ایران اسلامی با کلام وحی فراهم شود و اگر نوجوانان در زمینه حفظ و یادگیری قرآن کریم کوتاهی کنند، پذیرفتنی نیست.

محمودی در ادامه با اشاره به خدمات ارائه شده در بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین اضافه کرد: بیمارستان ۱۵ خرداد به شهرستان ها و مناطق اطراف نیز خدمت رسانی می کند اما این بیمارستان با ظرفیت استانی، دارای امکانات شهرستانی است.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین عنوان کرد: امروز منطقه ورامین دارای جمعیت و ظرفیت استانی است که ادارات شهرستانی چگونه می توانند پاسخگوی نیازها و انتظارات مردم در حوزه های گوناگون باشند.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فداییان اسلام افزود: ۲۷ دی ماه سالروز شهادت شهدای فداییان اسلام است که در مبارزه با رژیم پهلوی به وظیفه خود عمل کرده و در تاریخ ماندگار شدند.

تشییع باشکوه آیت الله هاشمی رفسنجانی به نماد همدلی و وحدت ملت ایران تبدیل شد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تسلیت فقدان رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد:نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمان مبارزه، جنگ تحمیلی و پست های کلیدی بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی بسیار الهام بخش و مهم بود.

محمودی با اشاره به تشییع باشکوه رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تشییع باشکوه آیت الله هاشمی رفسنجانی به نماد همدلی و وحدت ملت ایران تبدیل شد.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین تأکید کرد:حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی و اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، بسیاری از توطئه ها و نقشه های شوم دشمن را خنثی کرد.

آمریکا دشمن نظام اسلامی و ملت ایران باقی می ماند

وی در ادامه با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم قم اظهار داشت: دشمن هیچگاه تحریم ها علیه ملت ایران را بر نمی دارد و تلاش می کند تا مشکلات کشور پابرجا بماند اما متأسفانه برخی مسئولان به فرمایشات رهبری توجه نمی کنند.

محمودی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند که آمریکا دشمن نظام اسلامی و ملت ایران بوده و خواهد بود و باید مسئولان به این موضوع توجه کنند.

به وعده های داده شده به مردم ورامین عمل نشده است

خطیب نماز جمعه ورامین در ادامه به برخی موضوعات شهرستانی اشاره کرد و اظهار داشت: چرا بسیاری از مسئولان فقط به سخنرانی های بی اثر توجه دارند در حالی که هر روز آمار بیکاری در ورامین رو به افزایش است.

وی متذکر شد: در سال های گذشته وعده های گوناگونی به مردم ورامین از جمله ارتقای جایگاه منطقه و دستگاه اجرایی و احداث منطقه ویژه اقتصادی داده شد اما اقدام اساسی برای تحقق این مطالبه ها صورت نگرفت.

مدیریت بحران شهر ورامین در هنگام حوادث دچار بی نظمی است

محمودی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین که منجر به کشته شدن سه شهروند این شهرستان شد، اظهار داشت: چرا باید تجهیزات مدیریت بحران شهر ورامین ضعیف باشد.

وی افزود: مدیریت بحران شهر ورامین در هنگام حوادث دچار بی نظمی است و باید مسئولان استانی به این موضوع رسیدگی جدی کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه خطاب به دادستان ورامین ادامه داد:دادستانی ورامین نباید اجازه دهد که این موضوع دچار گذشت زمان شود و با سرعت و جدیت با مقصران این حادثه برخورده کرده و آنان را به مردم معرفی کند.

محمودی افزود: از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی می خواهم فکری به حال فساد اداری در دستگاه های اجرایی شهر کنند و اجازه ندهند فساد، ادارات را فرا بگیرد.

وی ادامه داد: باید مسئولان مربوطه، ادارات را به صورت دقیق رصد کرده و با متخلفان برخورد قاطع کنند.