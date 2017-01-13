به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: امام حسن عسگری به شیعیان پنج تاکید دارند.

وی بیان داشت: این امام بزرگوار خطاب به شیعیان می فرماید که از خدا بترسید، مایه زینت ما باشید، آبروی ما را نبرید، هرچه می توانید دیگران را به سمت ما جذب کنید و تلاش کنید که زشتی ها از ما دور شود.

رابطه بین رهبری و هاشمی، رابطه مرید و مراد بود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: درگذشت ایشان خبر تکان دهنده ای بود و همه را غافلگیر کرد و همه متاثر شدند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی از شاگردان برجسته امام(ره) بود گفت: همچنین ایشان یار و همراه امام و یار و رفیق دیرینه مقام معظم رهبری بودند و ایشان همسنگر رهبری بودند و همگام دوران مبارزات رهبری بودند.

وی با اشاره به نقش آفرینی آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انقلاب بیان داشت: مقام معظم رهبری نیز در پیام خود آیت الله هاشمی را همکار، همدل، همرزم و همسنگر خود عنوان کردند چرا که رابطه بین رهبری و آیت الله هاشمی، رابطه مرید و مراد، عاشق و معشوق، رهبر و رهرو بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در اطراف آیت الله هاشمی بودند که علاقه ایشان را نسبت به مقام معظم رهبری کم کنند اما نتوانستند از ارادت و محبت عمیق ایشان نسبت به رهبری بکاهند.

همه سلایق در مراسم تشییع آیت الله هاشمی حضور داشتند

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از هوش، زکاوت و زیرکی آیت الله هاشمی سخن می گفت افزود: خدمات آیت الله هاشمی قبل و بعد از انقلاب بر کسی پوشیده نیست و نیم قرن با استبداد، استعمار و رژیم طاغوت مبارزه کردند و شکنجه و زندان را تحمل کردند.

وی با اشاره به فعالیت های موثر آیت الله هاشمی بعد از پیروزی انقلاب در حوزه های مختلف دفاع مقدس، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... گفت: این خدمات در انقلاب اسلامی ایران ثبت و ضبط شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بااشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان کرد: مردم با حضور خود از ایشان قدر شناسی کردند و مردم با حضور چشمگیر خود در این مراسم بار دیگر وفاداری خود را نسبت به انقلاب، نظام، رهبری و یاران امام(ره) به دنیا نشان دادند و ثابت کردند که علیرغم سلایق مختلف و انتقادات به انقلاب خود وفادرا هستند.

آیت الله میرعمادی همچنین با اشاره به حضور پررنگ و باشکوه مردم خرم آباد در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی عنوان کرد: همه سلایق، جناح ها و افکار در این مراسم حاضر شدند و آنچه دشمنان را دچار حیرت کرده همین وحدت، اتحاد، همدلی و بصیرت مردم است و دشمنان و استکبار جهانی باید بدانند که نمی توانند این مردم را از انقلاب، ولایت و رهبری جدا کنند و آنها تا آخر در این مسیر ایستادگی می کنند.

نماز جمعه از شئون ولایت و رهبری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جمعه ۲۴ دی ماه سالروز انتصاب مقام معظم رهبری به امامت نماز جمعه تهران در سال ۸۵ توسط امام(ره) گفت: افتخار می کنیم که سنگر نماز جمعه به وجود ولایت زینت بخشیده شده و افتخار می کنیم که خطبه های روشنگرانه رهبری باعث تحولات اساسی در جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد نماز جمعه را از شئون ولایت و رهبری عنوان کرد و گفت: رهبری از سال ۵۸ تا کنون امام جمعه تهران هستند و به اذن ایشان نماز جمعه سراسر میهن اسلامی اقامه می شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نماز جمعه متعلق به اسلام، اهل بیت و دین اسلام است تصریح کرد: باید حضور در نماز جمعه را قدر بدانیم و این امر را برای خود نعمت بشماریم چرا که هیچ ارزشی به اندازه نماز جمعه با فضیلت و پرثواب نیست.

وی یادآور شد: نماز جمعه سنگر آگاهی بخش است و از مولفه های قدرت حکومت اسلامی به شمار می آید.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به ۲۶ دی ماه سالروز فرار شاه خائن از ایران اشاره کرد و گفت: فرار شاه زمینه را برای سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب اسلامی ایران فراهم کرد.

آیت الله میرعمادی همچنین به ۲۷ دی ماه سالروز شهادت فدائیان اسلام اشاره کرد و گفت: گروه فدائیان اسلام برای حفظ اسلام مبارزه کردند و بر ضد استعمار و استکبار خالصانه مبارزه کردند.

وقت آن رسیده که دیگر به برجام امیدی نداشته باشیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم به مناسبت قیام ۱۹ دی ماه اشاره کرد و گفت: رهبری در این سخنرانی به مردم و مسئولان سفارش کردند که دشمن را بشناسید و مولفه های اقتدار ملی را بشناسند و آنها را تقویت کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد این مولفه های اقتدار ملی را شامل ایمان و معرفت الهی، قدرت علمی، اقتصاد مقاوم و حفظ عزت ملی عنوان کرد و گفت: یکی از مولفه های حفظ عزت ملی مسئله هسته ای است چرا که به واسطه پیشرفت های هسته ای اقتدار پیدا کردیم و عزت ملی افزایش پیدا کرد و باید آن همواره حفظ شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه این در حالیست که متاسفانه این هفته در نشست کمیسیون مشترک برجام آمریکا علیرغم وجود تحریم ها اعلام کرد که ما نقض برجام نکرده ایم گفت: برجام برای این بود که تحریم ها برداشته شود و این در حالیست که ما شاهد تمدید تحریم ها علیه ایران هستیم.

وی با بیان اینکه این اقدام موجب شد که مسئولان ایران در این رابطه بحث و مذاکره کنند تا سرانجام اعلام کردند ما نقض برجام نکرده ایم اما کاری می کنیم که مصوبه بی اثر شود گفت: این امر یعنی اینکه منافع مردم ایران هیچ، چرا که آمریکا منافع ایران را در نظر نمی گیرد و با توجه به صحبت های زده شده از سوی طرف مقابل وقت آن رسیده که برای حل مشکلات کشور امیدی به برجام نداشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه برجام مشکلی از ما برطرف نمی کند گفت: اعتماد به نفس، خود اتکایی، درون گرایی باید داشته باشیم چرا که برجام مشکلات اقتصادی، معیشتی و بیکاری را حل نمی کند.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین وحدت دولت و ملت بر محور ولایت مشکلات را حل می کند.