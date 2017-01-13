امام جمعه و استاندار زنجان از مردم قدردانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اطلاعرسانی استانداری زنجان، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان با انتشار پیامی مشترک از حضور پرشور، گسترده و آگاهانه اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، دانشگاهیان و فرهنگیان، کسبه و بازاریان، کارکنان دولت، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ورزشکاران استان در مراسم گرامیداشت و یادبود ارتحال آیتالله هاشمی رفسنجانی در حسینیه اعظم زنجان قدردانی کردن
در این پیام آمده است، آیتالله علی خاتمی به همراه اسدالله درویشامیری با انتشار اطلاعیهای مشترک، از حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم، در مراسم گرامیداشت و یادبود ارتحال آیتالله هاشمی رفسنجانی که عصر پنجشنبه با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین سیدرضا اکرمی، مشاور رئیسجمهور و مسئول فرهنگی نهاد ریاستجمهوری و عضو جامعه روحانیت مبارز تهران در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، قدردانی کردند.
این پیام می افزاید: امروز حضور پرشور، آگاهانه و قدرشناسانه شما مردم همیشه همراه در برگزاری باشکوه مراسم یادبود یار دیرین امام، مجاهد انقلاب و یاور مقام معظم رهبری مرحوم آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی در حسینیه اعظم زنجان بار دیگر حماسهای عظیم و توأم با وفاداری و همدلی در استان زنجان در راستای وحدت ملی خلق کرد.
در پیام مشترک امام جمعه زنجان و استاندارز نجان عنوان شده است: حضور گسترده شما مردم وفادار با رویکردهای سیاسی و فکری متفاوت در این مراسم، بار دیگر نشان داد که ملت ایران با هر اندیشه، تفکر و سلیقه سیاسی، همواره در بزنگاهها تحت لوای ولایتفقیه و پرچم پر اقتدار جمهوری اسلامی، شکوهی از وحدت و یکدلی را به جهانیان نشان خواهند داد.
این پیام می افزاید: قدردانی شما مردم فهیم از تلاشها و خدمات صادقانه آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که حدود ۶۰ سال از عمر با برکت خویش را در جهت پیروزی انقلاب، استقرار و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز سازندگی کشور سپری کرد و به حق، نقش موثری در ایام پیش از پیروزی انقلاب، دوران دفاعمقدس و پس از آن در سرافرازی و اقتدار کشور و پیشبرد اهداف والای انقلاب در نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، نشان میدهد که مردم ایران همواره قدردان خدمات صادقانه مسئولان نظام خواهند بود و هر قدمی که با نیت خالص و در راه خدمت به خلق برداشته شود، در اذهان و قلوب مردم ایران ماندگار خواهد بود.
در این پیام آمده است: بیشک این وحدت و یکدلی شما مردم، موجب یأس و ناامیدی هر چه بیشتر دشمنان نظام و انقلاب خواهد بود و بار دیگر افکار شوم بیگانگان را در ایجاد شکاف میان ملت و مسئولان خدوم نظام جمهوری اسلامی بر هم خواهد زد.
در پیام مشترک امام جمعه زنجان و استاندارز نجان عنوان شده است: بر خود فرض میدانیم از این حضور حماسهساز شما مردم فهیم استان زنجان قدردانی کرده و برای آن بزرگمرد همیشه زنده تاریخ علو درجات و رضوان واسعه الهی را از درگاه خداوند منان مسألت کنیم.
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