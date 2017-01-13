بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشست شنبه هیات اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که هفته گذشته نشستی نداشتند، فردا شنبه تشکیل جلسه می دهند. طبق محورهای تعیین شده، اساسنامه کمیته ملی المپیک و رسیدگی به روند اصلاحی آن یکی از مهمترین موضوعات این نشست است.

به دنبال ابلاغ قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، باید اصلاحاتی در اساسنامه این دو کمیته ایجاد شود تا به صورت جداگانه توسط هیات دولت تصویب شود. درهمین راستا با پیشنهاد کیومرث هاشمی و تایید اعضای هیات اجرایی، بررسی اولیه اساسنامه به منظور اعمال اصلاحات لازم توسط رسول خادم در کمیسیون تحت مدیریت وی (کمیسیون مدیریت و راهبردی کمیته ملی المپیک) انجام شد اما از آن پس هیات اجرایی ورود دیگری به این موضوع نداشت. این موضوع اما قرار است در نشست فردا مورد بررسی قرار بگیرد تا شاید به سرانجام برسد.

نشست روز شنبه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از ساعت ۷ آغاز می شود. شرکت سرمایه گذاری المپیک و رسیدگی به فعالیت های این شرکت یکی دیگر از موضوعات تعیین شده برای نشست فردا است.