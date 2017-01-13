تعدادی از مسافران اتوبوس نی ریز سرباز بودند/ یک زخمی جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، در یک حادثه رانندگی که پیش از ظهر امروز جمعه در محور سیرجان- نی ریز رخ داد یک دستگاه اتوبوس مسافربری بعد از قطروئیه واژگون شد.

این اتوبوس ۲۴ مسافر داشت که از این تعداد ۱۵ نفر از سربازان پادگان شهید باکری دزفول بودند. در این حادثه رانندگی ۱۸ نفر زخمی شده که یک نفر ازآنها جان خود را از دست داد و مابقی به بیمارستان منتقل شدند.

وضعیت جسمانی راننده اتوبوس نیز وخیم گزارش شده و پزشکان از او قطع امید کرده اند.این اتوبوس در نزدیکی محلی که چندی قبل اتوبوس سربازان کرمان واژگون شده و ۲۰ نفر کشته شدند واژگون شده است.

