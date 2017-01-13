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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

تعدادی از مسافران اتوبوس نی ریز سرباز بودند/ یک زخمی جان باخت

تعدادی از مسافران اتوبوس نی ریز سرباز بودند/ یک زخمی جان باخت

شیراز- تعدادی از مسافران اتوبوس نی ریز که امروز دچار سانحه شد سرباز بودند ضمن اینکه یکی از زخمیان حادثه نیز جان باخت.

 به گزارش خبرنگار مهر، در یک حادثه رانندگی که پیش از ظهر امروز جمعه در محور سیرجان- نی ریز رخ داد یک دستگاه اتوبوس مسافربری بعد از قطروئیه واژگون شد.

این اتوبوس ۲۴ مسافر داشت که از این تعداد ۱۵ نفر از سربازان پادگان شهید باکری دزفول بودند. در این حادثه رانندگی ۱۸ نفر زخمی شده که یک نفر ازآنها جان خود را از دست داد و مابقی به بیمارستان منتقل شدند.

وضعیت جسمانی راننده اتوبوس نیز وخیم گزارش شده و پزشکان از او قطع امید کرده اند.این اتوبوس در نزدیکی محلی که چندی قبل اتوبوس سربازان کرمان واژگون شده و ۲۰ نفر کشته شدند واژگون شده است.
 

کد مطلب 3875682

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    نظرات

    • محمد IR ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      0 0
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      علی الظاهر باید هزار نفری قربانی شود تا مسئولین فکری به حال موضوع کنند
    • اصغر IR ۰۵:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
      0 0
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      واقعانمیدونم جی بنویسم وآیانوشتن من دردی راازخانواده های آسیب دیده کم میکنه چونکه برای مسئولین اصلامهم نیست چراکه این اتفاقات داره تکرارمیشه وبرای جلوگیری وتکرارنشدن آن کاری انجام نمیدن

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