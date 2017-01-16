به گزارش خبرنگار مهر، تیم بزرگسالان استقلال در این فصل کم با مشکل مواجه است، معضلی به نام «آکادمی» هم گریبان این تیم را گرفته است. تیم‌های پایه استقلال سالهاست با حاشیه‌های گوناگون مواجه هستند. حاشیه‌هایی که عمدتا به تخلفات مالی مدیران، مربیان و سرپرستان این تیم‌ها خلاصه می‌شود. تخلفاتی که باشگاه را زیر سئوال برده است.

در روزهایی که مدیران و مربیان تیم های پایه استقلال به شدت تحت فشار هستند و هر یک از آنها برای کاستن فشارها از روی خود، با کاری غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای به انتشار فایل‌های صوتی مربوط به تخلفات دیگران در این آکادمی مبادرت می‌ورزند، بد نیست نیمه پر را نیز در تیم‌های پایه استقلال نگاه کنیم. نیمه پری که به پرورش استعداد های فوتبال ایران اختصاص دارد.

بازی استقلال و نفت را می‌توان از یک زاویه تازه نگاه کرد. آبی پوشان در این بازی بازیکنانی را در اختیار داشتند که محصول تیم‌های پایه خودشان هستند. سید حسین حسینی، دروازه بان شایسته و جوانی که چشم‌ها را به خود خیره کرده و حالا آبی ها به داشتن او می‌بالند. سید مجید حسینی مدافع جوانی که همچون بزرگان در قلب دفاعی این تیم می درخشد. یعقوب کریمی که حتی دقایقی در اصفهان بازوبند کاپیتاین آبی پوشان را نیز بر بازو بست. محسن کریمی که گرچه با روزهای خوبش بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت فاصله داشت، اما نمی‌توان این پدیده جوان ار نادیده انگاشت.

امید نورافکن دیگر بازیکن جوان استقلال بود که در آخرین دیدار آبی‌ها خوش درخشید. آن هم در پستی غیر قابل پیش بینی. البته به این جمع پنج نفره اضافه کنید خسرو حیدری، کاپیتان با تجربه تیم استقلال را که وی نیز محصول آکادمی استقلال بود و فوتبالش را از تیم جوانان استقلال آغاز کرد.

اگر چند بازیکن جوان مثل عظیم گوک، طاها شریعتی و حسین ابرقویی که از تیم های پایه استقلال در تمرینات بزرگسالان این تیم حضور دارند را هم ببینیم، مشاهده می کنیم همین آکادمی بیمار استقلال، همچنان یک کارخانه بازیکن سازی در فوتبال ایران است.

به این لیست نام بازیکنان جوانی که در دیگر تیم‌های لیگ برتری بازی می کنند را هم می‌توان اضافه کرد. بازیکنانی مثل آرش رضاوند، توحید غلامی و به خصوص ستاره ملی پوش تیم پرسپولیس، محمد انصاری.