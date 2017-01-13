توافق روسیه و ترکیه درباره عملیات های هوایی در سوریه

به گزارش خبرگگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ترکیه و روسیه پیمانی امضا کردند که طی آن عملیات هوایی دو کشور در سوریه هماهنگ خواهد شد. هدف از این پیمان تامین امنیت پرواز و جلوگیری از سوانح هوایی اعلام شده است.

این دو کشور در مسکو توافقنامه‌ای امضا کردند که هدف آن جلوگیری از سوانح حین پرواز هواپیماها و پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین) در حریم هوایی سوریه است.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که هدف از این پیمان هماهنگی عملیات علیه اهداف تروریستی است. دو کشور با امضای این پیمان به ساز و کاری دست پیدا می‌کنند که موجب هماهنگی و همکاری نیروی هوایی آن‌ها خواهد شد.