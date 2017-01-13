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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

توافق روسیه و ترکیه درباره عملیات های هوایی در سوریه

توافق روسیه و ترکیه درباره عملیات های هوایی در سوریه

روسیه و ترکیه برای جلوگیری از بروز مشکل در انجام عملیات های هوایی در سوریه، توافق نامه ای را با یکدیگر امضا کردند.

به گزارش خبرگگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ترکیه و روسیه پیمانی امضا کردند که طی آن عملیات هوایی دو کشور در سوریه هماهنگ خواهد شد. هدف از این پیمان تامین امنیت پرواز و جلوگیری از سوانح هوایی اعلام شده است.

این دو کشور در مسکو توافقنامه‌ای امضا کردند که هدف آن جلوگیری از سوانح حین پرواز هواپیماها و پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین) در حریم هوایی سوریه است.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که هدف از این پیمان هماهنگی عملیات علیه اهداف تروریستی است. دو کشور با امضای این پیمان به ساز و کاری دست پیدا می‌کنند که موجب هماهنگی و همکاری نیروی هوایی آن‌ها خواهد شد.

کد مطلب 3875684
عبدالحمید بیاتی

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