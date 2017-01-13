ملت ایران قدرشناس خادمان اسلام هستند/پای انقلاب ایستاده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان بابیان اینکمه مردم پای انقلاب ایستاده اند و قدرشناس کسی هستند که به اسلام خدمت کند، گفت: مردم این موضوع را در مراسم تشییع آیت الله هاشمی نشان دادند.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف آیت الله هاشمی رفسنجانی را چهره علمی حوزوی دانست و گفت: مرحوم هاشمی کتاب هایی را نگاشته و کتاب هایی را نیز ترجمه کرده است.

وی آیت الله هاشمی را شخصیت علمی، دینی و مبارز انقلابی برشمرد که پس از انقلاب نیز تلاش کرد در این مسیر بماند.

حجت الاسلام رستمی سومین ویژگی مرحوم هاشمی را شخصیت اجرایی بزرگ کشور دانست و افزود: وی دفاع از رهبری را همواره در دستورکار داشت و این سابقه خوبی است هر چند نقدهای جدی هم به وی وارد بود اما همان مردمی که در مراسم تشییع حضور یافتند حضورشان به خاطر خدمات این مرحوم بود.

وی همچنین به سالروز قیام ۱۹ دی اشاره و بابیان اینکه قیام ۱۹ دی آغازگر حرکت های دیگری در کشور بود و شهدای زیادی در شهرهای مختلف تقدیم انقلاب شد، گفت: علت قیام ۱۹ دی اعتراض به اهانت به ساحت مرجعیت بود.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف باتاکید بر اینکه ملت ایران حرکت های مختلفی در طول انقلاب داشته اما حرکت ۱۵ خرداد سال ۴۲ و ۱۹ دی سال ۵۶ محتوای دینی ملت ایران را نشان داد و منجر به انقلاب ۵۷ شد، گفت: قیام ملت ایران در روز ۱۹ دی به خاطر دفاع از دین و ساحت مرجعیت بود.

وی با تاکید بر اینکه راه امام راه ماست و باید آرمان ها و خط امام(ره) را دنبال کرد، گفت: اگر بین خودمان و راه امام فاصله است باید آن را جبران کنیم و بدانیم ملت برای چه هدفی قیام کرد.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به تقدیم بیش از ۲۳۰ هزار شهید برای حیات انقلاب اسلامی یادآور شد: در جنگ تحمیلی تمام دنیای استکبار برابر ملت ایران قرار گرفت.

وی حفظ استقلال، پایبندی بر اصول دینی و پیاده کردن شریعت اسلام ناب را از اهداف انقلاب دانست و افزود: امام معتقد به حمایت از مستضعفان عالم، پیاده کردن دین و خدمت به محرومان بود.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه امام دنبال عزت بخشی به مردم بود و دنبال اشرافی گری نبود، گفت: این مردم شهید ندادند که عده ای از مردم طلبکار باشند و در رفاه زندگی کنند زیرا شهدا را طبقات متوسط و ضعیف تقدیم کردند و در موشک باران این مردم بودند که سختی ها را تحمل کردند.

وی هدف امام را خدمت به محرومان و سربلندی پرچم توحید دانست و افزود: عقب نشینی و تحریف چهره انقلاب دو آفت در راه انقلاب است که باید با توجه به آرمانهای نظام و امام از این آفات در امان ماند.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب وظیفه دولت و مسئولان را حمایت از نیروهای انقلابی دانستند، گفت: ایشان بیان کردند معنی ندارد که کسی از نیروی انقلابی حمایت نکند.