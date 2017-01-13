بانوان بشرویه ای برای عتبات عالیات ۲۲ تخته فرش بافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر حدادیان رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان بشرویه پیش از ظهر جمعه در مراسم اتمام بافت دو تخته تخت فرش ۱۸ متری بانوان این شهرستان برای کمک به بازسازی عتبات عالیات گفت: خوشبختانه به همت بانوان بشرویه ای و عاشق اهل بیت (ع) همه ساله در زمینه کمک به عتبات عالیات، شهرستان بشرویه رتبه اول استان را داراست.

وی افزود: این امر نشان از عشق و ارادت به اهل بیت (ع) و خاندان عصمت و طهارت توسط مردم فهیم این شهرستان دارد.

رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان با اشاره به طرح بافت قالی در زمینه کمک به عتبات عالیات گفت: از ابتدای سال تاکنون به همت بانوان این شهرستان ۲۲ قطعه فرش در اندازه های مختلف ۶، ۹، ۱۲ و ۱۸ متری بافته و تحویل ستاد عتبات عالیات شده است.

حجت الاسلام حدادیان بیان کرد: از تعداد ۲۲ تخت فرش بافته شده، تاکنون ۹ تخته فرش فروخته شده و ۱۳ تخت فرش دیگر در مرحله فروش است.

وی افزود: امید است با فروش هر چه سریع‌تر این فرش‌ها بتوانیم اقدام کوچکی در زمینه کمک به عتبات عالیات انجام دهیم.

رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد هشت کارگاه قالی بافی در سطح شهرستان دایر است.

حجت الاسلام حدادیان گفت: تمام خواهرانی که در بافت فرش جهت کمک به عتبات عالیات فعالیت می‌کنند هیچ مزد و پاداشی دریافت نکرده و تنها به عشق اهل بیت در این کارگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۲۸ میلیون تومان وجه نقد از ابتدای امسال جمع آوری شده است گفت: مبلغ ۲۸ میلیون تومان وجه نقد و طلا جهت کمک به عتبات عالیات جمع آوری شده که تماما به حساب ستاد عتبات عالیات واریز شده است.