تداوم شکست های لوله آ.اس در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لوله آ.اس که از ابتدای فصل تا کنون نتوانسته حتی یک بازی را با پیروزی به پایان برساند، هفته سیزدهم لیگ برتر را نیز با شکست رو به رو شد تا با ۱۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول قرار بگیرد.

نماینده استان فارس در لیگ برتر بسکتبال که در هفته دوم از دور دوم این رقابت ها به مصاف شهرداری تبریز رفته بود این بازی را با نتیجه ۷۸ بر ۶۹ واگذار کرد تا به ناکامی های خود تداوم بخشد.

شهرداری تبریز نیز با این پیروزی و کسب ۲۱ امتیاز پنجم شد.

در سایر بازی های هفته سیزدهم نیز پتروشیمی بندر امام تیم دانشگاه آزاد اسلامی را شکست داد و نیروی زمینی تهران مغلوب شهرداری کاشان شد.

همچنین شهرداری گرگان مقابل پالایش نفت آبادان مغلوب و شیمیدر تهران نیز مقابل شهرداری اراک به پیروزی رسید.

بانوان هندبالیست لارستانی صدرنشین باقی ماندند

هفته دهم لیگ برتر هندبال بانوان ایران با تداوم صدرنشینی شهید چمران لارستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صدرنشین شهید چمران لار در هفته دهم لیگ برتر بانوان امروز جمعه 24 دی ماه به مصاف هیات البرز رفت که در پایان موفق شد حریف خود را با نتیجه ٣٠ بر ١٠ از پیش رو بردارد.

در سایر دیدارهای هفته دهم نیز تیم تاسیسات دریایی توانست فولاد مبارکه سپاهان را با نتیجه ٢٧ بر ١٢ شکست دهد.

همچنین ذوب اهن اصفهان مقابل میهمان خود شهرداری بم با نتیجه ٣٥ بر ٣٠ به پیروزی رسید.

در پایان هفته دهم تیم شهید چمران لارستان با ١٦ امتیاز صدرنشین است و تیم های تاسیسات دریایی و ذوب آهن با ١٤ امتیاز در رده دوم و سوم قرار دارند.