آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از استوارترین سربازان انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن لزومی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان پاکدشت ضمن تشکر از مردم برای حضور میلیونی خود در مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از استوارترین سربازان انقلاب و رهبری بود و مردم ایران تجلیل بسیار خوبی را در حضور میلیونی خود به عمل آوردند.

امام جمعه پاکدشت ادامه داد: مقام معظم رهبری در وصف مقام آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودند که وی عالم دینی محسوب می شدکه از سن۱۳ سالگی در کنار امام راحل بود.

لزومی اضافه کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی از قبل از انقلاب در کنار امام راحل با رژیم شاهنشاهی مبارزه کرد و در زمانی که به دست رژیم پهلوی چهار سال زندانی و شکنجه می شد، جز به حمایت از امام و رهبری عملی را انجام نمی داد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی سپاه را نور چشم خود می دانست

وی ادامه داد: زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت کرد، قرآن را به صورت کامل حفظ بود و از قرآن برای تهذیب نفس خود استفاده می کرد.

امام جمعه شهرستان پاکدشت افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در چهار سالی که در زندان محبوس بود، یادداشت های خود را در کاغذ های پاره هایی به بیرون از زندان می فرستاد و بعد از انقلاب این کاغذها جمع شد که از آن نوشته ها چند جلد کتاب به نگارش درآمد.

امام جمعه پاکدشت گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی همیشه می گفت، سپاه نور چشم من و آیت الله خامنه ای جان من هستند.

نام غزه با مقاومت عجین شده است

امام جمعه شهرستان پاکدشت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای غزه بیان داشت: نام غزه با مقاومت عجین شده است و در آخرین جنگی که رژیم صهیونیستی خانه های مردم غزه را نابود کرد، آن ها هنوز نتوانستند خانه های خود را بسازند.

وی ادامه داد: دشمنان با بمب باران های متعدد خود اجازه ساختن منارل تخریب شده را نمی دهند و این بزرگترین ننگ برای دشمنان اسلام و مردم غزه است.

لزومی در بخش دیگری از سخنان خود، از جنایات داعش پرده برداشت و افزود: گروه داعش دست پرورده آمریکا و انگلیس و صهیونیست غاصب است و این گروه برای از بین بردن نظام ایران پرورش یافته اند.

لزومی گفت: اگر امروز نفود داعش در عراق را می بینیم به دلیل پیروزی در جنگ نیست، بلکه با خیانت وارد خاک عراق شده اند.