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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

امام جمعه موقت رودبارجنوب:

اختلاف سران قوا آب به آسیاب دشمن ریختن است

اختلاف سران قوا آب به آسیاب دشمن ریختن است

رودبار جنوب - امام جمعه موقت رودبار جنوب با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم پرهیز سران قوا از اختلاف گفت: این اختلاف به نفع نظام نیست و نباید آب به آسیاب دشمن بریزیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا حسینی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته رودبار جنوب بعد از حمد و ثنای الهی و توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: حفظ دین و دین داری مهمترین مسئله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در آخرالزمان مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه در هنگام ظهور امام زمان (عج) برخی می گویند دین جدیدی آمده است، افزود: در دوران آخرالزمان هر کس دین را به سلیقه خود و به گونه ای بیان می کند در راستای منافعش باشد.

حجت الاسلام حسینی فطری و آسان بودن را از جمله ویژگی های دین مبین اسلام برشمرد و ادامه داد: حضرت امیرالمومنین علی (ع) فرموده اند «مواظب باشید دینتان به خطر نیفتد و دین خود را به دنیا نفروشید».

وی همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم پرهیز سران قوا از اختلاف گفت: این اختلاف به نفع نظام نیست و نباید آب به آسیاب دشمن بریزیم.

حجت الاسلام حسینی همچنین با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی بیان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بود.

کد مطلب 3875698

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    نظرات

    • سید هادی علوی تفتی IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
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      سلام..خدا قوت.. اخر و عاقبت انسانها پس از مرگ این خانه (قبر) است..تنگ و تاریک بیائیم انسانها تا زنده ایم با همدیگر بیشتر مهربان باشیم و حق همدیگر را پایمال نکنیم..الیس الله به احکم الحاکمین.. التماس دعا..اللهم عجل لولیک الفرج..مرگ بر امریکا و ایادی شرق و غربش . مرگ بر اسرائیل و وهابیون همدستش داعش ..

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