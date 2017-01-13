توقیف ۸۹۷ دستگاه خودرو با خلافی بیش از یک میلیون تومان در همدان

سرهنگ علی فکری در گفتگو با خبرنگار مهر به توقیف ۸۹۷ دستگاه خودرو به علت داشتن خلافی بیش از یک میلیون تومان در استان همدان اشاره کرد و گفت: افراد برای دریافت میزان خلافی می‌توانند شماره‌های پشت کارت خودروی خود را به سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰ ارسال کنند و به صورت برخط از میزان خلافی خود آگاه شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان در مورد تخلفات نمره منفی نیز بیان کرد: کسانی که گواهینامه آنها نمره منفی گرفته برای بار اول گواهینامه سه ماه و بار دوم شش ماه توقیف می‌شود و برای بار سوم گواهینامه آنها ابطال می‌شود و در صورت رانندگی، فرد بدون گواهینامه محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ۴۹ جلد گواهینامه نمره منفی طی ۹ ماه امسال در استان همدان توقیف شده است، گفت: ۳۶۴ دستگاه خودرو نیز به علت انجام حرکات مخاطره‌آمیز مانند انحراف به چپ، سرعت و سبقت غیر مجاز توقیف شده اند.

سرهنگ فکری تاکید کرد: دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که در بروز تصادف دخیل باشند باید سهمیه ۵۰ درصدی خود از جریمه را پرداخت کنند که تاکنون ۶ مورد از این محل در همدان اعمال قانون شده است.