به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با ابراز تأسف و تسلیت در فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: مرحوم آیت الله هاشمی اعتقاد داشت که همه باید حول محور رهبری جمع شوند تا در این روزگار متلاطم خطرات از کشور دفع شود و بزرگترین پیام و توصیه او نیز برای حفظ و پیشرفت کشور همین است.

وی با اشاره به سایر ویژگی های یار امام (ره) داشت: او زجر کشیده و عذاب دیده دوران سخت انقلاب در زمان طاغوت بود و به تغبیر مقام معظم رهبری بارها تا مرز شهادت پیش رفته بود.

امام جمعه اردبیل عدم ثروت اندوزی با وجود برخورداری از مسئولیت های خطیر را از دیگر ویژگی آیت الله هاشمی برشمرد و متذکر شد: به تعبیر مقام معظم رهبری «در طول این مدت موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوخته ای درست کرده باشد».

وی آیت الله هاشمی را مدیری پر توان و سیاستمداری بزرگ برشمرد و ادامه داد: او نماینده امام در شورای عالی دفاع بود و عملا فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. مورد مشورت رهبر معظم انقلاب و در پست مهم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب بود و سیاست های کلان کشوری با مدیریت ایشان، تدوین و جهت تصویب به رائه می شد.

عاملی با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی نظام و رهبری را بر مصالح شخصی مقدم می دانست، اضافه کرد: دشمنان هرگز نتوانستند او را از انقلاب و رهبری جدا کنند. مقام معظم رهبری فرمودند: «من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم که طبیعی است ولی مردم نباید دچار توهم شوند و چیز دیگری فکرکنند».

وی تصرح کرد: مقام معظم رهبری در پیام تسلیت هم به اختلاف نظر خود اشاره کردند و آن یک نکته بسیار مهمی دارد و آن اینکه نظام به درجه ای از اقتدار و استحکام رسیده که قدرت هضم و جذب تمامی اختلافات، تفاوت ها و نگرش ها را در اداره حاکمیت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد: در اینجا باید متوجه این نکته باشیم که نظام اسلامی، نظام تک صدایی نیست اما در اختلافات، همه تابع نظر رهبری خواهیم بود؛ نه صرفا به عنوان یک شخصیت سیاسی بلکه به عنوان یک شخصیت دینی و تبعیت از او هم به عنوان یک وظیفه و تکلیف دینی مثل سایر واجبات دینی است. و لذا زاویه عملی با نظر رهبری را خطا و مخل وحدت و انسجام می دانیم.

وی عشق به رهبر معظم انقلاب را از برجسته ترین ویژگی های آیت الله هاشمی رفسنجانی برشمرد و افزود: وی نقش اساسی در رای مجلس خبرگان برای رهبری مقام معظم رهبری داشت. او در مجلس خبرگان دو خاطره تعریف کرد که بر اساس آن حضرت امام خمینی(ره) در زمان حیاتشان بر جانشینی آیت الله خامنه ای بر منصب رهبری تاکید کرده بود.

عاملی با بیان اینکه تعبیر آقای هاشمی این بود که سپاه نور چشم من و رهبری جان من است، یادآور شد: به همین جهت ممکن نیست کسی به آقای هاشمی ارادت داشته باشد ولی با رهبری مشکل داشته باشد. او حتما هاشمی را هم نمی خواهد و او را ابزار منویات دیگر خود کرده است.

وی با اشاره به حمایت مخصوص فلسطین و مقاومت و دشمنی سر سخت با صهیونسیم بیان داشت: او در حساس ترین و خطرناک ترین دوران که نمی شد اسم اسرائیل را برد کتاب سرنوشت فلسطین را -که ترجمه "القضیه الفلسطینیه" نوشته سفیر اردن در ایران بود- نوشت و در سطح وسیعی پخش کرد، لذا ممکن نیست کسی حمایت از فلسطین، غزه و لبنان را زیر سوال ببرد و موالی آقای هاشمی رفسنجانی باشد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در عین حال با اشاره به تشییع جنازه پرشکوه آیت الله هاشمی گفت: در طول تاریخ کشور ما رتبه اول هم در استقبال و هم در تشییع مخصوص روحانیت است. چنانچه استقبال و تشییع ۱۰ میلیونی حضرت امام (ره) را هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: اجتماع عظیم در تشییع جنازه آیت الله هاشمی نشان می دهد که روحانیت اولا در دل مردم جای دارد و با تمام تبلیغات بسیار منفی و سمی، روحانیت هنوز در رتبه اول محبوبیت است. ثانیا او یک انقلابی بود و تشییع باشکوه وی نشان می دهد که مردم، انقلاب را مال خودشان می دانند و برای رجال آن ارادت خاصی دارند.