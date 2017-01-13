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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

گزارش پلیس راه؛

اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس

اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور از اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس از ساعت ۱۵ امروز خبر داد و گفت: این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی، در خصوص آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر تمامی راه‌های مواصلاتی کشور باز است و ما مداخلات جوی را شاهد نیستیم.

وی از اعمال محدودیت در محور کرج - چالوس خبر داد و گفت: از ساعت ۱۵ مسیر از سمت کرج به چالوس مسدود می‌شود ضمن اینکه از ساعت ۱۸ نیز از مرزن آباد به کرج راه یکطرفه خواهد شد.

رحمانی تصریح کرد: این محدودیت تا ساعت ۲۴ اعمال می‌شود اما این احتمال هم وجود دارد که زودتر از ساعت ۲۴ محدودیت برداشته شده و راه دوطرفه شود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور دلیل اعمال این محدودیت ترافیکی را احتمال بار ترافیکی به شهر تهران از محورهای کرج، چالوس، هراز و فیروزکوه عنوان کرد.

کد مطلب 3875702

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