تشکر بازیکنان استقلال از افتخاری به خاطر گرفتن زمین نفت!

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بازی روز گذشته استقلال و نفت تهران، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم استقلال از مدیرعامل این باشگاه تشکر کردند و نقش او را در این پیروزی پررنگ دانستند.

بنا بر این گزارش، از آنجایی که سیدرضا افتخاری توانسته بود قبل از دیدار استقلال و نفت، یک جلسه تمرین استقلال را با هماهنگی با مدیر مجموعه تختی را در زمین مسابقه برگزار کند و این یک جلسه تمرین به بازیکنان این تیم کمک کرد تا در شرایط بهتری برای انجام این مسابقه وارد زمین شوند و به قول معروف با زمین مسابقه آشنایی کامل داشته باشند.

بازیکنان استقلال که قدر همان یک جلسه تمرین در زمین ورزشگاه تختی را می‌دانستند، از همین رو از مدیرعامل باشگاه تشکر کردند.