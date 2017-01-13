خدمات آیت الله هاشمی فراموش نمی شود/ حمایت از فلسطین ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و پرتعداد مردم ولایی و نمازگذار تبریز برگزار شد به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: ایشان یار و یاور امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بودند.

وی سپس با اشاره به اینکه مجاهدت‌ های آیت الله هاشمی در زیر شکنجه‌ های ساواک از یادها نمی رود، ادامه داد: همان طوری که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند ایشان هوش وافر داشتند و ذکاوت و تیزهوشی وی در کلاس ‌های درس امام راحل(ره) دیده می‌ شد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه آیت الله هاشمی دلسوزی و مجاهدت‌های زیادی برای انقلاب اسلامی ایران انجام داد، ابراز داشت: درگذشت ایشان باعث ناراحتی خیل عظیم مردم کشورمان شد و من نیز این ضایعه را تسلیت می گویم.

وی ادامه داد: به مقام معظم رهبری نیز که رفاقت ۵۹ ساله با آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتند، تسلیت می گویم.

آیت الله هاشمی همیشه از عشق خود به امام و رهبری می گفت

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی همیشه از عشق خود به امام و مقام معظم رهبری می گفت، اظهار داشت: وی ذوب در ولایت و رهبری بود.

وی ادامه داد: خوش ‌بینی به همه افراد دیگر ویژگی آیت الله هاشمی بود که باعث می شد به صورت مغناطیسی افراد را جذب کنند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه در دوران ریاست جمهوری که بعد از جنگ تحمیلی بود خسارت ‌های فراوانی به کشور وارد شد، ادامه داد: مدیریت ایشان باعث شد تا خیلی از کارها در کشور انجام شود و مشکلات رفع شود.

وی سپس به مدیریت آیت الله هاشمی در شورای انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان مدیریتی قوی داشتند و همچنین اداره مجلس اول که بسیار کار بسیار مشکلی بود ولی بسیار عالی مدیریت کرد.

آیت الله مجتهد شبستری ادامه داد: حضور موج جمعیت در تشییع جنازه آیت ‌الله رفسنجانی و مراسم‌ هایی که برای بزرگداشت وی در سراسر کشور و در آذربایجان ‌شرقی برگزار شد نشانگر وحدت مردم است.

آلودگی هوای تبریز نگران کننده است

وی سپس به آلودگی هوای تبریز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آلودگی هوای تبریز نگران کننده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه آلودگی در تبریز وارد بیست و دومین روز خود شده و همچنان ادامه دارد، گفت: باید در این خصوص به مردم آگاهی هایی داده شود تا استفاده از خودروهای شخصی کاهش یابد.

آیت الله مجتهد شبستری کنترل خودروهای فرسوده و ناوگان فرسوده در تبریز ضروری است، ادامه داد: مردم باید بر خود وظیفه بدانند که بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. همچنین باید ناوگان عمومی جدید استفاده شود.

وی سپس به حمایت مردم ایران از مردم مظلوم فلسطین اشاره کرد و گفت: حمایت از فلسطین ادامه دارد.

وی افزود: مردم سال های سال است که از مردم فلسطین به جهت دستور دین اسلام حمایت می کنند.