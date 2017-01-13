قرص برنج جان ۷ همدانی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی همدان، علی‌احسان صالح با بیان اینکه ۲ زن و ۵ مرد امسال جان خود را بر اثر مصرف قرص برنج از دست دادند، اظهار کرد: بر اساس آمار، تلفات ناشی از مصرف قرص برنج در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی استفاده نادرست از قرص برنج را دارای عواقب جبران‌ناپذیری دانست و افزود: سال گذشته در مدت یاد شده نیز ۴ نفر در همدان شامل یک زن و ۳ مرد به علت مسمومیت ناشی از مصرف این قرص جان باختند.

صالح در زمینه تبعات منفی استفاده از قرص برنج نیز گفت: با جذب قرص برنج در بدن انسان، آنزیم‌های سلولی بلوکه شده و زمینه سمی شدن سلول‌ها در تمام سیستم بدن مهیا می‌شود.

وی با بیان اینکه پادزهری برای بی‌تأثیر کردن مسمومیت با قرص برنج وجود ندارد، عنوان کرد: مصرف قرص برنج دارای علائمی چون کم‌خونی، کاهش اشتها و وزن، شکستگی و مرگ تدریجی استخوان‌ها است.

صالح در پایان با بیان اینکه استفاده نصف قرص برنج برای یک فرد بالغ کشنده است، اظهار کرد: اختلالاتی چون اختلال نبض، کبدی و عصبی، اختلالات متابولیکی، از کارافتادگی کلیه، افت فشار خون و بی‌هوشی از اثرات استفاده از این قرص به شمار می‌رود.