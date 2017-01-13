به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا مظفری گفت: طی مراسمی صبح شنبه ۲۵ دیماه هزار تخت بستری روانپزشکی در سطح کشور افتتاح میشود که ۴۰ تخت مربوط به استان قم است.
وی افزود: این تختهای بیمارستانی در بیمارستان نکویی قم دایر شده که اعتبار آن نیز در قالب طرح تحول و هتلینگ بیمارستانی بوده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: این ۴۰ تخت ویژه بیماران اعصاب و روان در استان قم است که با راهاندازی آنها اقدامات ارزشمندی در زمینه خدمات رسانی به این بیماران انجام میشود.
وی ابراز داشت: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۴۵ تخت روانشناسی در قم دایر بود که با اجرایی شدن این طرح در ابتدا ۱۵ تخت دیگر نیز به این مجموعه اضافه شد و فردا نیز شاهد افتتاح ۴۰ تخت دیگر خواهیم بود.
مظفری بیان داشت: قرار است تا پایان سال جاری نیز ۱۵ تخت روانشناسی ویژه اطفال برای نخستین بار در استان قم به مجموع این تختها اضافه شود.
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