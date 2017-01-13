وحدت جامعه بر محور ولایت فقیه شکل گرفته است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان ضمن تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی بیان داشت: این عالم مجاهد نقش بسزایی را در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایفاء کرد و ایشان همواره با پیروی از رهبری، ولایت فقیه را تنها راه حفظ نظام اسلامی می‌دانست.

وی با اشاره به به پیام تسلیت رهبری نظام در پی ارتحال این مرد بزرگ افزود: معظم له در این پیام، مرحوم آیت الله هاشمی را مبارز و انقلابی، مدیری کم نظیر، رفیق دیرین و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی و همکار امین خود توصیف کردند که نشان از جایگاه والای آن مرحوم دارد.

خطیب موقت جمعه سمنان بر تلاش برخی خنّاسان برای انحراف مردم در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، وسوسه خناسان که در این سال ها به شدت و جدیت به دنبال بهره برداری از اختلاف نظرها بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق آن مرحوم نسبت به رهبری خللی وارد کند.

عبدوس خواستار توجه همه مردم و آحاد جامعه به عمق محتوای پیام تسلیت رهبری نظام در پی ارتحال این مرد بزرگ شد و بیان داشت: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به صراحت اعلام می کنند که هاشمی رفسنجانی با بنده زاویه ای نداشته است، دیگر باید حواس همه جمع باشد و از معظم له پیروی و انسجام خود را حفظ کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که برگزاری مراسم تشییع و تدفین آیت الله هاشمی در کمتر از ۴۰ساعت برگزار شد، افزود: افزایش زمان برگزاری این مراسم موجب می شد فتنه گران و شیاطین در پشت صحنه نقشه هایی را که در ذهن خود داشتند عملی کنند.

امام جمعه موقت سمنان با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی از هر فرصتی برای اختلاف افکنی و رخنه در انقلاب و مردم استفاده می کنند، افزود: آنها می خواهند وحدت کشور را به هم بریزند و با دامن زدن به اختلافات، جامعه را دو قطبی کنند.

عبدوس با اشاره به قیام تاریخی ۱۹ دی مردم قم در پی اهانت حکومت پهلوی به حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد: این حرکت مردم قم سر آغاز مرحله جدید انقلاب اسلامی ملت ایران بود که به پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۲ بهمن ۵۷ منجر شد و نماد حمایت از ولایت بود.

وی با بیان اینکه مردم قم در این روز به دنبال اهانت حکومت پهلوی به حضرت امام خمینی (ره)، دست به راهپیمایی گسترده‌ای زدند و به دفاع از امام راحل پرداختند و ثمره آن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود، خاطرنشان کرد: محور اصلی تمام پیروزی ها، عزت، کرامت و اقتدار در نظام اسلامی است و امامت و ولایت فقیه این هنر را دارد که دانه های وجود انسان ها را به هم متصل کند.