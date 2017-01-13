به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی، ضمن اشاره به اقدامات اصلاحی گسترده انجام شده طی پنج ماه گذشته، به اهمیت صنعت کارگزاری تاکید کرد و بیان داشت: صنعت کارگزاری اولین گام برای ورود به بازار سرمایه است و همه افراد فعال در بورس یا در کارگزاری ها مشغول به کار هستند یا برای خرید سهام به کارگزاری ها مراجعه می کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این صنعت در همه کشورها دارای اهمیت است و یکی از مهمترین ستون‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود، گفت: شکل‌گیری بازار سرمایه بدون فعالیت کارگزاری‌ها قابل تصور نیست؛ این در حالی است که طی نشست های گذشته با فعالین بازار سرمایه بسیاری از مسائل آنها در حوزه های مختلف بازگو و شنیده شد و بر اساس آن روند اصلاح مشکلات بازار سرمایه در دستور کار سازمان بورس قرار گرفت و تا کنون اقدامات زیادی انجام شده است و این راه ادامه خواهد داشت.

وی، یکی از دغدغه های کارگزاران و همه فعالین بازار سرمایه را رفع اختلال های موجود در سامانه معاملات دانست و گفت: در همه دنیا و در همه حوزه ها، رویکرد های مبتنی بر فن آوری اطلاعات با برخی اختلالات عملیاتی مواجه است و در سامانه معاملات ما نیز مشکلاتی وجود داشت که روند داد و ستد را با اختلال مواجه می کرد.

محمدی افزود: یکی از اولین اقدامات انجام شده سازمان بورس در چند ماه گذشته کاهش حداکثری مشکلات سامانه معاملات بود. به رغم تحریم ها و مشکلات ناشی از آن، تلاش و همت متخصصان داخلی مانع از توقف کار بازار سرمایه بود، اما به هر حال ما در سامانه معاملات شاهد مشکلاتی بودیم که امروز بخش زیادی از آنها برطرف شد و نیز تلاش گسترده ای برای بروز رسانی این سامانه آغاز شده و مشکلات آن در سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه به روز رسانی سامانه معاملات گام اول توسعه فن آوری اطلاعات بازار سرمایه است، ادامه داد: امروز توسعه کمی و کیفی سامانه معاملات از جمله طراحی سامانه ملی، به شکل جدی دنبال می شود و برای آن برنامه های متعددی پیش بینی شده است.

رئیس سازمان بورس به توسعه ابزارهای مالی که یکی دیگر از خواسته های فعالین بازار سرمایه بود اشاره کرد و گفت: توسعه ابزار های مالی نوین همواره مورد توجه سازمان بورس قرار دارد و یکی از این ابزارها که در تعادل و ثبات بازار سرمایه نقش بسزایی دارد "اختیار خرید و فروش" است. خوشبختانه در ماه گذشته فاز اول اجرایی شدن معاملات "آپشن" با راه اندازی "اختیار خرید" کلید خورد و به زودی فاز دوم آن یعنی "اختیار فروش" نیز عملیاتی خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه نتیجه راه اندازی "اختیار خرید" در شروع کار مثبت بود و با اجرایی شدن "اختیار فروش" نتایج بهتری نیز حاصل خواهد شد، ادامه داد: به اعتقاد برخی از صاحب نظران بازار سرمایه تببین استراتژی "آپشن" یک ضرورت است و آپشن در ابتدای راه قرار دارد و بحث فرهنگ سازی و آموزش استفاده از این ابزار در دستور کار سازمان بورس است.

سخنگوی سازمان بورس یکی از مهمترین اقدامات چند روز گذشته را عملیاتی شدن "بوک بیلدینگ" دانست و با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این گزینه تلاش بسیاری صورت گرفت، بیان داشت: "بوک بیلدینگ" مانند آن است که ثبت سفارش متقاضیان خرید در یک اتاق تاریک انجام شود؛ به گونه ای که آنان قادر نخواهند بود از قیمت سفارشی سایر متقاضیان آگاهی پیدا کنند. این امر کمک می‌کند که افراد به سمت تحلیل و ارزیابی سهام حرکت کنند. این رویکرد داد و ستد منصفانه و شفاف بازار سرمایه را به همراه دارد و از بروز رفتارهای هیجانی در کشف قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد.

رییس سازمان بورس به اهمیت راه اندازی سامانه رصد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از دغدغه های فعالین بازار سرمایه زمان بر بودن درخواست ها بود و تسریع امور از اولین برنامه هایی بود که در دستور کار قرار گرفت و امروز با راه اندازی سامانه رصد اجرایی شده است. سامانه رصد، تسهیل فرآیند های کاری سازمان و همچنین حذف قواعد زائد، بهبود مستمر فرآیندها و افزایش بهره وری را به دنبال دارد.

محمدی حذف قوانین زائد، افزایش شفافیت (الزام شرکت ها به انتشار فروش و تولید ماهانه)، تسریع تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS و اعلام نتایج آن از سوی نهاد حسابرسی، تسهیل فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی و موضوع کاستودین را از مسائلی دانست که به طور جدی در حال پیگیری است و افزود: سازمان بورس تحت عنوان نظارت توسعه بازار سرمایه را محدود نخواهد کرد، هدف نظارت کاهش ریسک های بازار سرمایه است و نه محدودیت آن و رسالت سازمان بورس اصلاح امور در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه خواهد بود. »