جهاد و فداکاری در راه نظام اسلامی از ویژگی های آیت الله هاشمی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهور صبح امروز جمعه با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی را گرامی داشت و از خداوند متعال علو درجات، رحمت و غفران الهی را برای ایشان مسالت کرد.

روحانی پس از زیارت مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، با حضور در جمع خبرنگاران، ‌ جهاد و فداکاری در راه نظام اسلامی و بویژه عقلانیت، اعتدال و میانه روی در مسائل و پیچ و خم های مختلف را از ویژگی های بارز آیت الله هاشمی رفسنجانی برشمرد و تاکید کرد که ملت بزرگ ایران همان راه و مسیر این بزرگوار را انتخاب می کند.

وی مراسم تشییع پیکر مطهر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نمایش وحدت همه جناح ها و گروه ها و همچنین نشانگر زمان و موقعیت شناسی مردم ایران توصیف کرد و گفت: آن روز همه با حضور در صحنه، یکپارچگی نظام و کشور را به رخ جهانیان کشید.

رییس جمهور با اشاره به اینکه رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی از یاران نزدیک امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مصیبتی بزرگ برای همه ملت ایران است، افزود: ایشان در همه روزهای سخت انقلاب و نهضت اسلامی پناهگاه بزرگ مردم بود و انصافا مردم نیز در مراسم تشییع پیکر این مرد بزرگ، وفای خود را به خادمان انقلاب و نظام به خوبی نشان دادند.

روحانی تصریح کرد: از لحاظ سیاسی بسیار مهم بود که ملت تا آخرین روز در کنار مسئولین بزرگ هستند و بعد از رحلت یا شهادت نیز با حضور پیگیر خود رابطه و اعتماد همیشگی بین مردم و مسئولین را به نمایش می گذارند.

وی با اشاره به نمونه هایی از مظلومان در طول تاریخ انقلاب اسلامی از جمله دکتر بهشتی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، اظهار داشت: این مظلومیت، باعث وحدت و حضور بیشتر مردم در صحنه شد.

رییس جمهور در پایان تاکید کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی در طول حیاتش همواره در کنار امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بود و پس از رحلت نیز مزارش درکنار امام خمینی (ره) و حاج احمد آقا خمینی نشان دهنده همراهی ایشان در حیات و ممات در کنار بنیانگذار کبیر انقلاب است و خداوند به ما توفیق دهد راه این عزیزان را به خوبی ادامه دهیم و خدمتگزار خوبی برای ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی باشیم.

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره)، همسر و فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از اعضای هیات دولت هم حسن روحانی را همراهی می کردند.

همچنین در این مراسم رییس جمهوری به ابراز احساسات شمار زیادی از زائران مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و دوستداران آیت الله هاشمی رفسنجانی که شعار می دادند «رییس جمهور ما، تسلیت تسلیت» پاسخ داد.