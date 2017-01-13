به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران گفت: به رغم آنکه شاخص بورس اوراق بهادار از ۱۷ آذر ماه سال جاری که در قله ۸۱۳۴۲ ایستاد تا کنون با کاهش روبرو بود اما به نظر می رسد در چند ماه آینده شرایط بورس در مقایسه با وضعیت فعلی تغییر کند و با رشد همراه شود.

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران عوامل رشد مورد انتظار بازار سرمایه در ماه های آتی را برشمرد و عنوان کرد: رقم رشد اقتصادی کشور طبق آخرین رقم اعلامی بانک مرکزی در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یه ۷.۴ درصد رسیده و این رقم در تابستان امسال حتی ۹.۲ درصد بود که بالاترین نرخ رشد در ۵۰ فصل گذشته است. انتظار بر این است این نرخ رشد اقتصادی در فصول آتی نیز ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: طبیعتا بخشی از رشد اقتصادی ماحصل افزایش تولید در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بوده و از این بابت بورس کشور به صورت مستقیم منتفع می شود و البته به صورت غیر مستقیم نیز از بابت رشد بودجه های دولتی منتفع خواهد شد.

بهزادفر یکی دیگر از عوامل رشد بازار سرمایه را افزایش قیمت نفت و انتظار عدم افت آن دانست و گفت: نکته مهم دیگر پیش روی بازار رشد قیمت نفت است. قیمت نفت اوپک در دی ماه سال گذشته ۲۶ دلار بوده اما اکنون به محدوده ۵۳ دلار رسید. انتظار عمده تحلیل گران اقتصادی نیز بر این است که در سال میلادی جاری حداقل شاهد افت نفت به زیر قیمت ۵۰ دلار نباشیم.

وی افزود: در این شرایط با رشد قیمت نفت قیمت فلزات اساسی و قیمت محصولات و مشتقات نفتی نیز رشد مناسبی داشته که این موضوع موجب تعدیلات مثبت در شرکت های وابسته شد. علاوه بر آن رشد قیمت نفت موجب رشد درآمد دولت می شود که این موضوع نیز موجب رشد بودجه عمرانی کشور خواهد شد و طبیعتا تاثیر آن به صورت غیر مستقیم بر بورس ملموس خواهد بود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه قیمت دلار در ابتدای سال از ۳۴۵۰ تومان به محدوده ۴۰۰۰ تومان رسید که حدودا ۱۶ درصد رشد را نشان می دهد. این موضوع نیز برای شرکت های بورسی که صادرات محور هستند بسیار مفید است. از آن جایی که نرخ دلار در همین محدوده ۴۰۰۰ تومان کنترل شد انتظار بر این نیست که در شرکت های واردات محور نیز شاهد تعدیلات منفی سنگین باشیم و در مجموع با مقداری افزایش نرخ محصولات، روند حاشیه سود آن ها نیز ثابت خواهد ماند.

وی آخرین عامل احتمالی رشد بازار سرمایه در ماه های آتی را روند مناسب گزارشات ۹ ماهه دانست و گفت: در گزارشات ۹ ماهه منتشر شده تاکنون در گروه فلزات اساسی همان گونه که انتظار می رفت تعدیلات مناسبی رخ داده و انتظار می رود این موضوع در گروه های پتروشیمی و پالایشگاهی و برخی از تولید کنندگان خودرو تکرار شود. نکته عجیب این که برخی از شرکت های صنعت سیمان پس از ۲ سال افت در سود آوری که از سال ۹۳ شروع شد بالاخره گزارشات مثبتی را در سامانه کدال قرار دادند و انتظار می رود که چشم انداز مثبت در این خصوص ادامه داشته باشد.