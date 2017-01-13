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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

معاون وزیر بهداشت:

۸۰۰۰ تخت روانپزشکی نیاز داریم/تجهیز ۱۰۰۰ تخت

۸۰۰۰ تخت روانپزشکی نیاز داریم/تجهیز ۱۰۰۰ تخت

معاون درمان وزارت بهداشت، از نیاز کشور به تامین ۸ هزار تخت روانپزشکی خبر داد.

دکتر محمد آقاجانی در آستانه بهره برداری همزمان از ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی در کشور، به خبرنگار مهر، گفت: این تعداد تخت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به کمبود تخت روانپزشکی در بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور، افزود: در حال حاضر ۷ هزار و ۵۶۶ تخت روانپزشکی در بخش دولتی و هزار و ۹۶۱ تخت روانپزشکی در بخش خصوصی فعال است که با راه اندازی ۱۰۰۰ تخت جدید، شاهد ارتقای خدمات بالینی در حوزه مراقبت های روانپزشکی خواهیم بود.

به گفته معاون وزیر بهداشت، بهره برداری از ۱۰۰۰ تخت جدید روانپزشکی با رویکرد تامین کمبودها در مناطق محروم و کم برخوردار کشور صورت می گیرد.

کد مطلب 3875721
حبیب احسنی پور

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