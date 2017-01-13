میزبانی از جشنواره فجر گامی در اعتلای تئاتر تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: این که جشنواره با حضور گروه هایی از جمهوری آذربایجان، زنجان، تهران و مازندران برگزار می شود نشانه ی بارز اعتبار تئاتر استان و تبریز در داخل و خارج از کشور است.

وی افزود: همچنین بیشتر نمایش های این دوره از جشنواره، به زبان ترکی است که به گفته ی دست اندرکاران، بی سابقه بوده و تاکنون در هیچ یک از جشنواره های کشور، نمایش به زبان ترکی روی صحنه نرفته است.

حاجی زاده با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری جشنواره، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این رویداد مهم هنری را در ماه های آینده و در اعتلای روزافزون تئاتر تبریز و احیای دوران درخشان آن شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: با وجود سابقه ی درخشان و قدمت بیش از یک صد ساله و نیز هنرمندان مستعد کنونی در تئاتر تبریز، مسئولیت مدیران در حمایت از این هنر، مضاعف است و همه باید دست در دست هم و به کمک خود هنرمندان، تئاتر این خطه را به روزهای اوج خود بازگردانیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلان شهر تبریز با اشاره به حمایت های این کمیسیون از تئاتر تبریز گفت: ما در شورای شهر و مجموعه ی مدیریت شهری، همواره خود را در کنار هنرمندان می بینیم و همچون گذشته از هیچ کوششی برای هنر تبریز از جمله تئاتر، دریغ نخواهیم کرد.