آیت الله هاشمی یک دم از مجاهدت در راه اسلام و انقلاب آرام ننشست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالعظیم مولازاده ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه رزن ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی گفت: امیدواریم خداوند ما را به تقوایی که موجب نجات و رستگاری است، نائل فرماید.

وی بابیان اینکه در بیان اوصاف متقین و پرهیزکاران از کلام نورانی امیرالمؤمنین در خطبه ۱۸۴ نهج البلاغه استفاده میکنم، عنوان کرد: افراد با تقوا گفتارشان خوب و حق است و سخن بیهوده بر زبان نمی آوردند و راه رفتنشان با حالت تواضع و فروتنی است بطوری که ادعای خود برتر بینی، کبر و غرور در آنها وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین مولازاده باتاکید بر اینکه سیره علمای ما و علمایی همچون ملاعلی معصومی هممدانی نیز این چنین بود، به کلام امام علی(ع) اشاره کرد و ادامه داد: متقین و پرهیزکاران حالتشان در بلا، سختی و راحتی و آسایش یکسان است و دنیا را به عنوان قفسی می بینند و تمنای قرب الی الله دارند.

حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالعظیم مولازاده اظهار داشت: متقین با نیازهای سبک زندگی می کنند و طمع در آنها وجود ندارد

وی بابیان اینکه از دیگر ویژگی های پرهیزکاران و متقین این است که به اعمال کم قانع و راضی نیستند و در دین استقامت و قوت دارند، گفت: طبق خطبه ۱۸۴ نهج البلاغه متقین حریص علم هستند و به علمی که در راستای تقرب الی الله باشد حریصند.

وی قول و عمل انسان متقی را آمیخته به هم عنوان کرد و افزود: طبق فرمایش امام علی (ع) افراد پرهیزکار و با تقوا در خوشی ها شاد و در سختی ها صبر و بردباری پیشه می کنند.

وی خطبه دوم را نیز با دعوت به تقوای الهی آغاز کرد و به بیان برخی مناسبت ها پرداخت و گفت: در ۱۹ دی ماه دیدار مردم قهرمان قم با رهبری را داشتیم که از بیانات بجا و هدایت گر رهبری که در این جلسه مطرح شد سپاسگزاریم.

وی با اشاره به سالروز وفات شهادت گونه حضرت معصومه (س) افزود: رحلت حضرت معصومه در قم عظمتی را برای قم رقم زد که در روایات متعدد به آن اشاره شده است.

امام جمعه رزن رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را از رویدادهای مهم هفته گذشته دانست و اظهار داشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همچون وزنه ای در مجاهدت های زمان انقلاب بود و یک دم از مجاهدت در راه اسلام و انقلاب آرام ننشست.

حجت الاسلام والمسلمین مولازاده یادآور شد: یکشنبه هفته آینده مراسم یادبودی به مناسبت هفتمین روز در گذشت این مجاهد نستوه در رزن برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ۲۶ دی ماه سالروز فرار شاه از ایران اشاره و اظهار داشت:رفتن شاه از ایران اولین مرحله پیروزی ملت ایران بود که آغاز و طلیعه پیروزی ملت را رقم زد.

حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالعظیم مولازاده عنوان کرد: امری که موجب پیروزی انقلاب شد طبق فرمایش امام خمینی(ره) وحدت کلمه بود.

وی ادامه داد:امروز هم مردم و دولت می توانند با اتحاد و وحدت کلمه در برابر تهدیدها و توهین های دشمنان بایستند و نباید اجازه داد افرادی همچون تیلرسون که گزینه انتخابی وزارت خارجه آمریکا است از منع شدن ایران از حق غنی سازی هسته ای صحبت کند.

امام جمعه رزن عنوان کرد: ملت ایران این دستاوردها را ثمره خون شهدا و هدایت های رهبری میدانند و با هدایت های رهبری ملت ایران نه تنها به انرژی هسته ای بلکه به بالاتر از انرژی هسته‌ای نیز دست پیدا خواهد کرد.