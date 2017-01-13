افتتاح زمین چمن ورزشگاه و حضور کم تعداد تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شده که نیمه اول این بازی لحظاتی قبل با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.

در این بازی دو تیم موقعیت هایی برای گلزنی داشتند که بی دقتی مهاجمان و درخشش دروازه بانان مانع از به ثمر رسیدن گل شد.

قبل از بازی با حضور جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی و جمعی دیگر از مسئولان استانی زمین چمن جدید ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز افتتاح شد.

این بازی از چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر در حال برگزاری است.

استقبال خوبی از این بازی به عمل نیامده و کمتر از هزار نفر در ورزشگاه حضور دارند.