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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

حواشی بازی ماشین سازی - فولاد

افتتاح زمین چمن ورزشگاه و حضور کم تعداد تماشاگران

افتتاح زمین چمن ورزشگاه و حضور کم تعداد تماشاگران

تبریز - دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی و فولاد در حالی با تساوی بدون گل دو تیم در نیمه اول به پایان رسید که استاندار آذربایجان شرقی با حضور خود زمین چمن جدید این ورزشگاه را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شده که نیمه اول این بازی لحظاتی قبل با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.

در این بازی دو تیم موقعیت هایی برای گلزنی داشتند که بی دقتی مهاجمان و درخشش دروازه بانان مانع از به ثمر رسیدن گل شد.

قبل از بازی با حضور جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی و جمعی دیگر از مسئولان استانی زمین چمن جدید ورزشگاه یادگار امام (ره)  تبریز افتتاح شد.

این بازی از چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر در حال برگزاری است.

استقبال خوبی از این بازی به عمل نیامده و کمتر از هزار نفر در ورزشگاه حضور دارند.

کد مطلب 3875728

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