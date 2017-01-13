معامله بیش از هزار میلیارد ریال سهام در صنایع فرابورس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، در هفته معاملاتی منتهی به ۲۴ دی ماه ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های پاکدیس و ریل سیر کوثر در بازار دوم عرضه اولیه شدند که به‌ترتیب با کشف قیمت ۲۳۱۰ و ۲۰۹۰ ریال از روش ثبت سفارش به جای روش حراج در فرایند عرضه آنها استفاده شد.

در این میان معامله ۹۸۶ میلیون ورقه در ۱۹۱ هزار دفعه در بازارهای فرابورس ایران، ارزش دادوستدها را در ۴ روز معاملاتی هفته به ۶۵۸۷ میلیارد ریال رساند که اگرچه حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته پیشین با افت همراه شد، اما تعداد دفعات دادوستد اوراق رشد ۱۷۱ درصدی را تجربه کرد.

رصد معاملات بازار سهام فرابورس ایران نشان می‌دهد بازار دوم با معامله ۵۷۹ میلیون سهم به ارزش ۱۵۰۱ میلیارد ریال بهترین عملکرد هفتگی را در مقایسه با بازار اول و پایه ثبت کرد. در این بازار به‌ترتیب حجم و ارزش معاملات با افزایش ۱۸۹ و ۵۰ درصدی روبه‌رو شدند.

بازار شرکت‌های کوچک و متوسط نیز که کمتر از یک ماه از آغاز معاملات در این بازار می‌گذرد در حالی خرید و فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار سهم به ارزش ۴۳ میلیارد ریال را به ثبت رساند که نسبت به هفته پیشین با افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی حجم و ارزش معاملات همراه شد. یکشنبه هفته آینده دومین شرکت به نام گز سکه در تابلوی دانش‌بنیان این بازار عرضه اولیه می‌شود.

در بازار ابزارهای نوین مالی نیز ۱۹ میلیون ورقه به ارزش ۴۳۰۹ میلیارد ریال نقل و انتقال یافت که عمده ارزش آن به معاملات اوراق بدهی به میزان ۳۹۶۸ میلیارد ریال اختصاص داشت. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن نیز به ترتیب دادوستد ۱۴ میلیون ورقه بهادار و ۲۰۰ هزار ورقه تسه را به ارزش ۱۵۷ و ۱۸۴ میلیارد ریال تجربه کردند.

هفته گذشته همچنین ۱۳۷۸ میلیارد ریال سهام در صنایع مختلف فرابورسی معامله شد که بیشترین سهم از ارزش معاملات را به میزان ۳۳ درصد گروه فلزات اساسی در اختیار گرفت. در این صنعت ۴۵۴ میلیارد ریال سهم معامله شد. پس از آن گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با معامله ۲۱۸ میلیارد ریال و سهم ۱۶ رصدی در رده دوم قرار گرفت. گروه حمل و نقل نیز با خرید و فروش ۱۲۵ میلیارد ریال سهم ۹ درصدی را به خود اختصاص داد و در جایگاه سوم صنایع پیشرو بازار سهام فرابورس ایستاد.

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم شاخص کل فرابورس نیز افت ۱.۷ درصدی را تجربه کرد و در آخرین روز معاملاتی هفته نشانگر عدد ۸۳۰.۵ واحد شد. ارزش بازار نیز روز چهارشنبه رقم ۹۵۷ هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال را ثبت کرد

در همین حال بیشترین حجم معاملات روزانه فرابورس به روز دوشنبه ۲۰ دی ماه با معامله ۳۲۶ میلیون ورقه تعلق گرفت و روز شنبه هجدهم این ماه نیز ارزش معاملات به میزان ۲۰۲ میلیارد ریال بود که از سایر روزهای معاملاتی هفته رقم بالاتری را نشان می‌داد.