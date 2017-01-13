خناسان درتلاش بودند ارتباط رهبری وهاشمی را ضعیف نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، میرزاحسین معتمدی فر در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان با اشاره به اینکه یار دیرین امام وانقلاب وهمسنگر مقام معظم رهبری در جنگ تحمیلی لحظه ای از خدمت به نظام وانقلاب ومردم غافل نبود گفت:هاشمی رفسنجانی یکی از افراد نزدیک وتاثیر گزار انقلاب اسلامی بود ودر همه مراحل با رهبری درکنار یکدیگر قرار داشتند.

معتمدی فر بیان داشت: هاشمی رفسنجانی از مهره های کلیدی نظام ویکی از شخصیت های مورد تائید امام راحل بود که با صبر وبردباری بر آنها را به شکست وا داشت.

امام جمعه میناب خاطرنشان کرد: در طول این سالها این روحانی برجسته نظام به شدت از سوی مخالفان ودشمنان خود باتحمل وشنیدن تهمت های ناروا تحت فشار بود اما از سوی وی هیچ عکس العملی مشاهده نشد.

معتمدی فر عنوان کرد: برخی با تشکیل جبهه های مخرب علیه نظام اندیشمندان انقلاب سعی برتفرقه انگیزی وتخریب پایه گذاران جمهوری اسلامی ایران را داشتند که در زمان حیات آیت الله هاشمی این مسائل به کرات دیده شد.

امام جمعه میناب با اشاره به فرمایشات شیوای رهبری که اعلام داشتند خناسان به دنبال تضعیف ارتباط بین رهبر وهاشمی بودند گفت: هیچ کس رانزدیک تر از هاشمی به خود در جمهوری اسلامی نمی بینم وخناسان به دنبال ضعیف نشان دادن این ارتباط بودند.

معتمدی فر عنوان کرد: حلقه متشکل از خناسان می خواستند کشور را به دو قطبی برسانند اما با حضور سیاستمداری مانند هاشمی در نظام وکشور ودر کنار مقام معظم رهبری مانع ترفند آنها شد.

معتمدی فر گفت: ماحصل تلاشهای انجام شده آیت الله رفسنجانی استواری نظام جمهوری اسلامی ایران است.