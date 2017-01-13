آیت الله هاشمی رفسنجانی گامهای ارزشمندی به نفع نظام وجامعه برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان فارس، آیت الله اسدالله ایمانی گفت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از نسل اول مبارزان انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان بود و در این راه شکنجه ها را متحمل شد و ثبات قدم و استواری در راه را نشان داد.

وی ادامه داد: وی شاگرد امام راحل بود، در کنار او و مورد اعتماد امام بود و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم مسئولیت های مختلفی از طرف امام به او واگذار شد.

امام جمعه شیراز بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مسئولیت های کلیدی را در نظام جمهوری اسلامی عهده دار بود و به حق از عهده آنها به شایستگی بر آمد.

آیت الله ایمانی ادامه داد: دوره اول مجلس شورای اسلامی رأی عدم کفایت سیاسی بنی صدر، مدیریت و کنترل چهره های سیاسی موجود دوره اول مجلس کار ساده ای نبود و این مرد توانست در دور اول گامهای بلندی را به نفع نظام بردارد. در برخورد با منافقین صریح و قاطع عمل کرد. مقابل بنی صدر با قاطعیت ایستاد و در سال ۶۸ هم در کنار امام مسئله قائم مقام رهبری و مسئله آقای منتظری را حل و فصل کرد. فرماندهی جنگ در میدان داشت و در همه مراحل با فکر و اندیشه بلند خود گامهای ارزشمندی به نفع نظام و جامعه داشت.

وی با اشاره به اینکه یار دیرین رهبر معظم انقلاب بود، بیان کرد: از سال ۱۳۳۶ با رهبر معظم انقلاب رفیق و دوست شدند و این دوستی تا ۱۳۹۵ ادامه پیدا کرد. یعنی ۵۹ سال این دوستی بر قرار بود. جمله ای در سال ۷۶ رهبر معظم انقلاب داشتند که فرمودند هیچ کس برای من آقای هاشمی رفسنجانی نمی شود بخاطر رفاقت دیرینه ای که ما با هم داشتیم و در این پیامی که به مناسبت درگذشت این مرد الهی از طرف رهبر معظم انقلاب صادر شد نکات عجیبی بود که این نکات هر کدام قابل ملاحظه و دقت و مطالعه است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: جمله ای که در این پیام آمده و مناسب با همین نکته ای است که عرضه داشتم این جمله است که در این پیام رهبر معظم انقلاب فرمودند هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سالها تکیه گاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکار بودند بویژه برای اینجانب به شمار می آید و این جمله ای است تکان دهنده و باید روی این جمله های پیام دوستانی که اهل مطالعه هستند دقت و مطالعه لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایطی که دشمنان ما بی پرده دشمنی خودشان را نسبت به کشور ما اعلام می کنند وزیر امور خارجه فعلی امریکا به وزیر امور خارجه بعدی نامه می دهد ،پیام می دهد و می گوید هر چه می توانید بر ایران سخت بگیرید همانگونه که ما سخت گرفتیم. در سخت گیری می توانید از ایران امتیاز بگیرید این کاررا فراموش نکنید.

آیت الله ایمانی بیان کرد: این دیدگاه وزیر امور خارجه ایست که مذاکرات برجام را دنبال می کرده و امضای او پای برجام است و طبیعتا همه اش هم با لبخند حرف می زده، وصیتش این است که می گوید هر چه می توانید بر ایران سخت گیری را بیشتر کنید.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ما باید اصول قدرت را در کشور خودمان تقویت و حفظ کنیم. اصول قدرت کشور ما در چیست؟ رهبر معظم انقلاب معین فرمودند. چهار پایه اصول قدرت کشور ما را تشکیل می دهد که شامل اول ایمان و معنویت؛ آنچه ما پیدا کرده ایم و پیدا می کنیم به برکت ایمان و معنویت و حیا و عفت و مسائلی از این دست است که طبیعتا دشمن روی این ایمان هم موضع گرفته و با همه امکانات به جنگ اعتقادات مردم ما بویژه جوانان ما آمده است. هوشیار باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: پایه دوم برای قدرت کشور ما علم، دانش و فناوری و آگاهی های لازم که ما بتوانیم در عرصه علم سخن نو داشته باشیم. العلم سلطان؛ علم قدرت است، علم توانایی است و نباید اجازه بدهیم آهنگ رشد علمی در مراکز علمی ما دچار آفت و آسیب شود.

وی ادامه داد: پایه سوم اقتصاد سالم، اقتصاد مقاوم و اقتصادی که با تحریم های این و آن ضربه نبیند و دچار مشکل نشود. مسئله چهارم عزت ملی؛ آن عزتی که با روح مردم ایران عجین شده و انتظار دارند مسئولین در برخوردشان با دیگران عزت ملی جامعه را حفظ کنند و نگه بدارند.

وی گفت: این چهار اصل قدرت جامعه ما را تشکیل می دهد و ما باید این چهار اصل را تقویت کنیم و در هر حال مواظب کارها و ترفندها و توطئه های دشمن باشیم.