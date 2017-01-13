لزوم اهتمام برای حفظ عزت ملی/معرفت دینی راه حفظ اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به اینکه دشمنان در پی از بین بردن اقتدار نظام اسلامی در عرصه های مختلف هستند، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم اقتدار کشور را حفظ کنیم باید در راستای تقویت معرفت دینی و ایمان، حفظ اقتدار علمی، حفظ عزت ملی و دشمن شناسی قدم برداریم.

وی بیان کرد: تقویت معرفت دینی و ایمان و اخلاق یکی از راه های حفظ اقتدار نظام اسلامی است و مسئولان ما هرگاه در این زمینه سستی کرده اند، پیامد آن بی حجابی و بی عفتی و بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی بوده است.

ناصری با تاکید بر اینکه نباید نسبت به تربیت دینی فرزندان خود غافل باشیم، به تبیین اهمیت نقش خانواده در تربیت فرزندان و سعادت جامعه پرداخت و عنوان کرد: اگر در جامعه اسلامی هر خانواده ای به تربیت دینی و اخلاقی فرزندان خود همت گمارد، در آینده کشور ما دچار بسیاری از مشکلات اقتصادی، اخلاقی،‌ فساد، رانت و ... نخواهد بود.

امام جمعه یزد، یکی دیگر از راه های اقتدار کشور را حفظ اقتدار علمی دانست و افزود: جامعه دانشگاهی باید نسبت به این موضوع همت ویژه بگمارد.

ناصری عنوان کرد: دشمنان از پیشرفت علمی ما در هراس هستند زیرا می دانند هر چه پیشرفت ما در این زمینه بیشتر باشد، نسبت به آنها بی نیازتر خواهیم بود بر این اساس پیشرفت علمی ما را بر نمی تابند.

وی تاکید کرد: جوانان ما باید در این عرصه قدم های جدی بردارند و روحیه ما می توانیم را در خود تقویت کنند و توانمندی‌های خود را به رخ جهانیان بکشانند.

امام جمعه یزد ادامه داد: حفظ عزت ملی نیز در حفظ اقتدار کشور بسیار اثرگذار است زیرا اگر عزت ملی حفظ نشود، دشمن مدام به فکر صدمه زدن به ما خواهد بود در حالی که نباید اقدامی انجام شود که از قبل آن، اسلام و مسلمین سیلی بخورند.

وی بر لزوم دشمن شناسی و پرهیز از اعتماد به دشمنان تاکید کرد و بیان داشت: باید دوستان و دشمنان خود را بشناسیم و به گونه ای قدم برداریم که به نفع دشمنان نظام و انقلاب تمام نشود.