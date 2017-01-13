کمک به افراد نیازمند در هر شرایطی یکی از نیازهای ضروری است

ماموستا خدایی عنوان کرد: خداوند متعال تاکید کرده است که هر کسی به دیگران کمک کند و در خدمت آنها باشد در نهایت به سعادت خواهد رسید.

وی عنوان کرد: اگر کسی توانایی دارد باید از آن در راستای کارهای خیریه استفاده کند که مدرسه سازی و کارهای این چنین دارای ارزش زیادی هستند و در آخرت نیز پاداش زیادی دارند.

امام جمعه سنندج خطاب به حوزه جوانان و رسالت های این قشر اشاره کرد ک یادآور شد: جوانان اگر افراد پیرمرد را دیدند که به کمک احتیاج دارند و مانده بودند از آن توان جوانی خود در راه کمک به آنها استفاده کنند تا خداوند چراغ و درخت آخرت را برای آنها روشن و آبادان کند.

وی با اشاره به ضرورت کسب نان حلال در زندگی گفت: همه ما مسلمانان باید در زندگی خود به دنبال نفقه و رزق و روزی حلال باشیم و به یکدیگر خیانت نکنیم و از فرمان الهی و رسول خدا پیروی کنیم.

ماموستا خدایی با اشاره به جایگاه شغل های مختلف در جامعه و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای، اظهار داشت: هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد و هر شغلی که دارد باید به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را در راستای خدمت به جامعه انجام دهد.

وی در پایان بر رعایت و توجه به آموزه های دینی و اسلامی تاکید کرد و یادآور شد: ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و هر کسی وظیفه دارد که رسالت خود را به عنوان یک مسلمان انجام داده و آموزه های دینی را ترویج دهد.