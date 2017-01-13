کمک به افراد نیازمند در هر شرایطی یکی از نیازهای ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: کمک به افراد نیازمند در هر شرایطی یکی از ضرورت های اصلی است و به همین دلیل باید این مهم همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به لزوم توجه تمامی مردم به آموزه های دینی و اسلامی، گفت: نیاز است که هر فرد مسلمانی از طرف خودش دعای خیر کند چون خداوند متعال دعای کسانی را که به چشم دیده نمیشوند را بیشتر قبول میکند.
امام جمعه سنندج عنوان کرد: در آموزه های دینی ما تاکید شده است تا هر مسلمانی به افراد نیازمند کمک کند و در این راستا از تمامی ظرفیت های در اختیار خود استفاده کند.
وی با بیان اینکه در دنیا و روی زمین بخاطر مال دنیا به برادر و خواهر دینی خود خیانت و ظلم نکنید، افزود: در آموزه های دینی ما آمده است چون خداوند متعال از همه رفتار و کردار تمام مخلوقات آگاه است و کسانی که ظلم میکنند را دوست ندارد.
ماموستا خدایی عنوان کرد: خداوند متعال تاکید کرده است که هر کسی به دیگران کمک کند و در خدمت آنها باشد در نهایت به سعادت خواهد رسید.
وی عنوان کرد: اگر کسی توانایی دارد باید از آن در راستای کارهای خیریه استفاده کند که مدرسه سازی و کارهای این چنین دارای ارزش زیادی هستند و در آخرت نیز پاداش زیادی دارند.
امام جمعه سنندج خطاب به حوزه جوانان و رسالت های این قشر اشاره کرد ک یادآور شد: جوانان اگر افراد پیرمرد را دیدند که به کمک احتیاج دارند و مانده بودند از آن توان جوانی خود در راه کمک به آنها استفاده کنند تا خداوند چراغ و درخت آخرت را برای آنها روشن و آبادان کند.
وی با اشاره به ضرورت کسب نان حلال در زندگی گفت: همه ما مسلمانان باید در زندگی خود به دنبال نفقه و رزق و روزی حلال باشیم و به یکدیگر خیانت نکنیم و از فرمان الهی و رسول خدا پیروی کنیم.
ماموستا خدایی با اشاره به جایگاه شغل های مختلف در جامعه و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای، اظهار داشت: هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد و هر شغلی که دارد باید به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را در راستای خدمت به جامعه انجام دهد.
وی در پایان بر رعایت و توجه به آموزه های دینی و اسلامی تاکید کرد و یادآور شد: ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و هر کسی وظیفه دارد که رسالت خود را به عنوان یک مسلمان انجام داده و آموزه های دینی را ترویج دهد.
نظر شما