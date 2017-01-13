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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

امام جمعه کرمانشاه:

آیت الله هاشمی به ما آموخت ولی فقیه فصل الخطاب همه امور است

آیت الله هاشمی به ما آموخت ولی فقیه فصل الخطاب همه امور است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: آیت الله هاشمی به همه ما آموخت که فصل الخطاب همه امور ولایت فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت الله هاشمی یار دیرین امام(ره) و رهبری بود و درگذشت ایشان مصیبت بزرگی برای انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در ادامه افزود: آیت الله هاشمی از  همان ابتدا با انقلاب بود و همراه با امام(ره) و رهبری گام بر می‌داشت و خدمات شایسته‌ای به نظام کرد.

خطیب جمعه کرمانشاه آیت الله هاشمی را شخصیتی بسیار باهوش و تکیه گاهی مطمئن توصیف و بیان کرد: آیت الله هاشمی به ما آموخت که فصل الخطاب کارها ولی فقیه است و همه باید مطیع ولی فقیه باشیم.

آیت الله علما در ادامه  خطبه‌ها به مناسبت ۲۴ دی اشاره کرد و گفت: سال ۵۸ در چنین روزی مقام معظم رهبری به امامت جمعه تهران منصوب شد و این امر نشان از تیزبینی و آینده نگری بنیانگذار کبیر انقلاب بود.

امام جمعه کرمانشاه همچنین پایبندی به تقوا و دوری از معصیت تاکید کرد و گفت: ۲۷ دی سالروز شهادت نواب صفوی و یارانش است و باید گفت که این شهدا مجاهدت‌های بسیاری در راه اسلام و انقلاب داشتند.

کد مطلب 3875742

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