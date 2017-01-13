ترمیم زمین چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز ۴۵ دقیقه پس از افتتاح

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز هفت نفر را مامور ترمیم نقاط آسیب دیده زمین چمن این ورزشگاه در بین دو نیمه بازی شدند.

این در حالی است که بازیکنان ذخیره تیم ماشین سازی در سوی دیگر زمین در حال گرم کردن بدن های خود زیر نظر داریوش اسفندیاری مربی دروازه بانان این تیم هستند اما خبری از بازیکنان ذخیره تیم فولاد نیست.

آندرانیک تیموریان که زمزمه هایی مبنی بر جدایی اش از ماشین سازی به گوش می رسد، همراه با دیگر بازیکنان ذخیره تیمش در حال گرم کردن است.

با وجود اینکه این بازی در روز تعطیل برگزار می شود و برای تیمهای تبریزی نیز اهمیت دارد اما تعداد تماشاگر چندان زیادی از این مسابقه استقلال نکرده است. هوای تبریز آفتابی است اما گرمای این آفتاب نتوانسته مانع از سوز سرمای زمستان این شهر شود.

قبل از شروع بازی بازیکنان دو تیم و حاضران در ورزشگاه به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی فاتحه ای قرائت کردند.

قبل از شروع بازی جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به سمت نیمکت ذخیره های دو تیم رفت و به بازیکنان و کادرفنی و سرپرستی تیم فولاد خوشامد گفت. وی همچنین دیداری نیز با بازیکنان و کادرفنی تیم ماشین سازی داشت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

دیدار دو تیم از چارچوب بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر هم اکنون در حال برگزاری است.